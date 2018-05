Saarlane ja muhulane on ülikooli ettevõtlikemad teadlased

Tartu ülikool tunnustas ettevõtliku teadlase tiitliga vähibioloogia uurimisgrupi saarlasest külalisprofessorit Tambet Teesalu ning mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse muhulasest professorit Toomas Saati.

Ülikool annab ettevõtliku teadlase tiitlit välja esimest aastat, tunnustades neid, kes on andnud suure panuse ettevõtliku ülikooli arendamisse. Tiitli saajad valiti välja selle järgi, kes olid möödunud aastal toonud ülikoolile kõige rohkem ettevõtluslepinguid.

Professor Tambet Teesalu on aktiivselt tegelenud vähiravimi arendamisega ja teinud selleks ettevõtjatega tõhusat koostööd. Professor Toomas Saat on oma teadustöö tulemusel sõlminud ettevõtluslepinguid, mis on seotud keskkonnauuringutega.

Tiitli saajad tehti teatavaks reedel ülikooli demopäeval Tartu ülikooli raamatukogus, kus teadlased ja tudengid esitlesid uusi tehnoloogiaid, teaduspõhiseid teenuseid ja äriideid.