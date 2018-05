Steven Kalf võitis Prantsusmaal velotuuri

ASPTT Nancy meeskonda esindav jalgrattur Steven Kalf võitis pühapäeval Prantsusmaal amatööride mitmepäevasõidu Ronde Nancienne.



“Hetkel olen väga õnnelik ja natuke ka üllatunud sellest tuuri võidust,” ütles Steven Kalf. “Tuuri kolmas etapp oli väga mägisel ringil, aga ma suutsin liidrisärgi esimeste meestega ülesse saada ja lõpus ka kolmas olla.”

Võistlus oli lahtine, mis tähendab seda, et iga päev said uued sõitjad peale tulla, aga kokkuvõttes võeti arvesse ainult neid, kes olid kõik etapid lõpuni sõitnud. Reedel sõidetud 118 km pikkusel avaetapil oli Kalf seitsmes ja laupäevahommikusel 100 km pikkusel teisel etapil viies, kuid tõusis sellega ka velotuuri liidriks.

Laupäeva pärastlõunal sõidetud kolmanda, 68 km pikkuse etapi lõpetas saarlane kolmandana. Pühapäeval linnaringidel sõidetud viimasel etapil oli Kalf küll kuues, kuid üldvõiduks sellest piisas.

“Viimane etapp ehk kriteerium läks lõpus natuke nihu, sest jäin viimases kurvis teise tiimi lahtivedaja taha kinni ja pidin pidurdama, seetõttu said teised kohe suure eelise ja ei olnud midagi teha enam. Soovisin kangesti võita, aga kokkuvõte võita on ka magus,” rääkis Steven Kalf.

Noormehe sõnul on velotuuri võit hetkel moraalile suur positiivne pauk. “Vorm on väga hea ja soovin seda realiseerida veel järgmistel võidusõitudel,” lausus Kalf. “Etapivõitu on kindlasti mõnes mõttes kergem saada, kuna siis ei ole sa nii-öelda liikuv sihtmärk, nagu ma viimasel etapil kriteeriumil tunda sain. Aga samas ei ole võita kunagi lihtne.”

Järgmine sõit on Steven Kalfil nädalavahetusel ja see on Eliit-kategooria päris mägine võistlus, kuhu saarlane läheb endast parimat andma.