Panga pangal istutati eile maha pea poolsada tammepuud. Nendest peaks kasvama EV100 uhke tammik, mis on paraku juba enne istutamist palju vaidlusi tekitanud.





Vallavalitsus oli jõudnud kompromissotsusele, et Panga pangal pannakse mulda 25 tammeistikut. Auke puude jaoks oli aga kaevatud kõvasti rohkem ja rohkem oli ka istikuid. Seega läks puid maha poolesaja ringis. “Meie plaan oli maha panna 25 puud,” ütles sõna võtnud vallavolikogu esimees Tiiu Aro. See plaan sai täidetud, kuid samas ei saanud ülejäänud istikuid ka ju ripakile jätta.

Vaidluste (vaata kõrvalolevat lugu – toim) kohta märkis Aro, et tema on erialalt naistearst ning puude teemaga peavad tegelema ikkagi selle ala spetsialistid. Tiiu Aro sõnul on kahju, et ei suudetud leida paika, kuhu kõik 100 puud oleks lahedalt ära mahtunud. Nüüd proovitakse eilsest ülejäänud istikuteportsule leida sobivaid kohti. “Teen üleskutse, et huvilised võtaksid meiega ühendust,” ütles Aro.

Projekti nõustanud ja eile istutamist õpetanud elupõlise metsamehe Leo Filippovi kinnitusel on Panga pangal tammede kasvamiseks sobiv pinnas ja sobilik on ka nende lähestikku istutamine. Samas on näiteks mullaspetsialistid väitnud, et selle paiga muld ei ole tammede jaoks piisavalt viljakas. Filippovi sõnul annavad küsimusele, kas tammikust asja saab, vastuse ainult aeg ja loodus ise. “Valiku teeb loodus,” ütles ta. Ei saa eeldada, et kõik puud kasvama lähevad.

Orissaare, Aste ja Tornimäe koolilastel ei olnud suurte inimeste omavahelisest kemplemisest midagi. Orissaare gümnaasiumi 7. klassi õpilased Kertu Goidin ja Kris Kruuse istutasid saadud juhtnööride järgi ühe esimestest puudest. Nad lubasid puu asukoha kindlasti meelde jätta ja oma puud vaatama tulla.

Tornimäe kooli lapsed istutasid järgemööda puid, mille kasvatamiseks olid nad tõrud ise neli aastat tagasi Pöide terviserajalt korjanud. Õpilased tunnistasid, et nad mäletavad hästi, kuidas tõrusid korjamas käidi. Õpetaja Anneli Leis ütles, et tookord pandi kasvama 50 tõru ning neljakümnest kasvasid tammeistikud. Osa istikuid toodi Pangale ja osa antakse lastele koju mahaistutamiseks ning kindlasti leitakse veel kohti.

Panga pangal tegutsev ettevõtja Alver Sagur ütles, et tal on kahju kogu ürituse ümber puhkenud tülist. “Võtad puu maha, on jama, tahad puud istutada, jälle on jama,” laiutas Sagur käsi.

100, 91 või 65 TAMME?

Tammede istutuskoha ja sealse pinnase üle lahvatas vaidlus eelmisel nädalal. Laupäeval kirjutasime Saarte Hääles, et Pangale on kavas istutada 91 puud. Pühapäevaks jõudis vallavanem Madis Kallas seisukohale, et seal võiks kasvada veerandsada tamme. “Samal arvamusel oleme tegelikult ka praegu. Siiski tuleb märkida, et tegu on eramaaga, mille omanik hakkab tammeparki edaspidi ise hooldama, ja seepärast ei olnud vallavalitsus selles küsimuses ainus otsustaja.”

Kallas märkis, et kuna istutusauke oli 91 ja istikuid rohkem, leiti kohapeal olnud metsanduseksperdi eestvedamisel, et tammesid võiks ikkagi tihedamalt istutada: “Kõige olulisem on ju see, et laste kasvatatud istikud mulda said ja sellega on Saaremaal Eesti Vabariigi juubeliaastat tähistav tammepark rajatud.”

Panga 100 tamme park avatakse pidulikult 1. juunil.