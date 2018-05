JUHTKIRI: Vanadusse surevad vähesed

Isegi siis, kui inimesed lahkuvad meie seast väga kõrges eas, kirjutatakse “vanadus” surma põhjuseks vaid väga üksikutel juhtudel. Mullu oli selliseid juhtusid Tervise Arengu Instituudi andmeil kogu Eesti peale üksnes 188. Surmajuhtusid endid oli kogu riigi peale kokku aga 15 442.

Saare maakonna kohta näitab TAI statistika, et kõige enam inimesi – ligi pool – sureb vereringehaiguste tõttu. Pahaloomulised kasvajad ehk rahvakeeli vähk olid meie maakonnas mullu pea veerandi surmade põhjuseks.

Vähiravi küll areneb, ent vähki haigestumus suureneb. Haigestumuse tõusu on teadlased muu hulgas põhjendanud elanikkonna vananemise ja keskmise eluea tõusuga.

See, kas vähk inimese hauda viib, oleneb kasvaja paikmest ja muidugi sellest, millises faasis haigus avastatakse. Inimesed ise saaksid palju ära teha selleks, et võimalik kasvaja leitaks aegsasti. Näiteks külastada mobiilseid diagnoosibusse, mis mööda Eestimaad vuravad ning ka tänavu Saaremaale saabuvad. Need “tuurid” tehakse inimeste tervise nimel.