Juu Jääbi peaesinejad Norrast, Prantsusmaalt ja Jaapanist

Festivali Juu Jääb tänavuste peaesinejatena astuvad üles Ann Shirley (Prantsusmaa), Maya Vik (Norra) ja Jazztronik (Jaapan).



Festivali peakorraldaja Villu Veski ütles, et kõiki kolme on püütud viimasel paaril aastal Juu Jääbile tuua, kuid ikka on miski takistanud. “Eks nad taha ikka sinna Ameerika poole minna,” tõdes ta. “Kui samal ajal on esinemispakkumine Londonis või Ameerikas, siis pigem valitakse meie asemel ikka see.” Nüüd on aga unistus teoks saanud ja kõikidele artistidele lennupiletid ostetud.

Veski nentis, et erinevalt näiteks ooperipäevadest ei saa Juu Jääb oma formaadi poolest kava väga pikalt ette planeerida ja tänavusel üritusel järgmise aasta peaesinejaid juba välja kuulutada. Turismimessidel üritust turundades oleks see ju iseenesest väga hea.

“Aga meie kui tulevikumuusika festivali mõistes on vastupidi hea see, kui õnnestub viimasel hetkel programmi midagi uut ja huvitavat lisada,” rääkis Veski. “Meie eesmärk on korraldada omamoodi sündmus, kuhu tasub kindlasti kohale tulla, sest seal juhtub igal juhul midagi põnevat.”

Maya Vik on norra laulja, laulukirjutaja ja bassimängija, kelle muusikaline karjäär on kestnud 15 aastat. The New York Times on nimetanud teda “Prince’i ja Janet Jacksoni kehastatud Minneapolise funki taaselustajaks”. Oma mahlakate vokaalide ja sügavate bassihelide saatel loob Maya Vik värskust elektroonilise funki žanris, mis ei jäta külmaks mitte ühtegi kuulajat.

Maya Vik astub Muhu muusikatalus üles neljapäevase, 5. juuli kontserdi peaesinejana.

Ann Shirley on Pariisist pärit Kameruni juurtega lauljanna. Sügavalt eklektiliselt ammutab Ann Shirley inspiratsiooni mitmest muusikastiilist – nu soulist, gospelist, hiphopist ja house’ist kuni progressiivse roki, elektroonika, afroni välja. Ann Shirley saabub Pariisist Juu Jääbile 9-liikmelise ansambliga ja on reedese festivalipäeva peaesineja.

Jazztronik on jaapani helilooja, produtsent, pianist ja DJ, kes on välja andnud üle 20 albumi. Helilooja ja produtsendina on ta produtseerinud soundtracke Jaapani teleraamadele. Ta on ka uue Lexus New Model Car “CT200h” tunnusnägu kui üks tuntumaid jaapani muusikuid maailmas.

Juu Jääbil astub Jazztronik üles DJ ja pianistina. Reedel, 6. juulil, annab ta Muhu Katariina kirikus soolokontserdi klaveril koos Jaapani kotomängijaga ja laupäeval, 7. juulil esineb kesköise DJ-setiga Muhu muusikatalus.