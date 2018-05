Laululinnust sai Kevadümin

Maakondlik noorte solistide konkurss toimus tänavu esmakordselt Kevadümina nime all.



3–4aastaste vanuserühma parim oli Hanna Paenurk (Kuressaare gümnaasiumi huvikool Inspira, juhendaja Heli Leppik), 5–7aastaste seas Robi Pokk (Lümanda lasteaed, juh Ülle Reinsoo), 8–10aastaste hulgas Marili Paimre (KG, juh Laine Lehto), 11–13aastaste rühmas Oliver Leppik (KG huvikool Inspira, juh Helle Rand), 14–16aastastest Roos Marie Karmel Pšenitšnaja (KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu) ja 17–19aastaste seas Hans Heiki Metsamaa (Kuressaare ametikool / KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu).

Võistluse peakorraldaja Ester Soe ütles Saarte Häälele, et uue kuue saanud konkurss oli teistmoodi ka seetõttu, et võistlejate hulka laiendati kahe vanema vanuseastme lisamisega. Kui seni võistlesid kuni 13aastased lapsed, siis nüüd said osaleda ka noored vanuses 14 kuni 19 aastat. Vahe on vaid selles, et nooremate astmete paremad pääsevad edasi võistlema vabariiklikule Laulukarussellile.

Osalejaid oli 56 ja kõik nad said Soe sõnul võistluselt tubli kogemuse. Korraldajate poolt oli võimalusena välja pakutud ka saatebänd, mida enamik osalejaid ka kasutas. Žürii andis pärast kontserte juhendajatele asjalikku tagasisidet repertuaari osas ja julgustas lapsi. “Nad soovitasid, mida võiks järgmisel korral teisiti teha, ja see oli väga vahva,” sõnas Soe.

Kevadüminale eelnesid piirkondlikud eelvoorud: Lääne-Saaremaa Rannalapse Lauludel oli 38 lauljat, Kuressaare Laululinnul 69, Kesk-Saaremaa Viisivakal 43 ja Ida-Saaremaa Laulumaial 38 osalejat.

Saaremaa noorte solistide konkursi KEVADÜMIN 2018 tulemused

Žürii: Heli Karu, Maria Väli, Anneli Tarkmeel, Rein Orn, Tenno Lauri.

VANUSERÜHM 3-4AASTASED

I koht – Hanna Paenurk (KG huvikool Inspira, juhendaja Heli Leppik)

II koht – Aale Tamm (KG huvikool Inspira, juh Heli Leppik)

III koht – Mia-Loviise Ivalo (KG huvikool Inspira, juh Heli Leppik)

Eripreemia

“Vallatud sokid” – Reijo Rei (Kahtla LPK, juh Inga Rand)

VANUSERÜHM 5–7AASTASED

I koht – Robi Pokk (Lümanda lasteaed, juh Ülle Reinsoo)

II koht – Mirell Miller (Mustjala lasteaed, juh Reine Vinter)

III koht – Joel Antsaar (Kuressaare eralasteaed Naerusuu, juh Heli Leppik)

ERRi saatesse “Laulukarussell” läheb žürii otsusel Robi Pokk.

VANUSERÜHM 8–10AASTASED

I koht – Marili Paimre (KG, juh Laine Lehto)

II koht – Kadri-Ann Viherpuu (Kuressaare muusikakool, juh Kairit Sepp)

III koht – Robert Paul McCarthy (KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu)

Eripreemiad

Musikaalsuse eest – Kessu Hollo (KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu)

Lõbusa teo eest – Johanna Kallas (Kuressaare muusikakool, juh Kairit Sepp)

ERRi saatesse “Laulukarussell” läheb žürii otsusel Marili Paimre.

VANUSERÜHM 11–13AASTASED

I koht – Oliver Leppik (KG huvikool Inspira, juh Helle Rand)

II koht – Iris Sepping (Orissaare muusikakool, juh Anne Kann)

III koht – Georg Paomees (Saaremaa ühisgümnaasium, juh Mari Ausmees)

ERRi saatesse “Laulukarussell” läheb žürii otsusel Oliver Leppik.

VANUSERÜHM 14–16AASTASED

I koht – Roos Marie Karmel Pšenitšnaja (KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu)

II koht – Markus Talp (Kuressaare Vanalinna kool, juh Malle Veske)

III koht – Anna Lee Schiff (Kuressaare muusikakool, juh Kairit Sepp)

Eripreemia

“Tuleviku lootus” – Jüri Valt (Leisi keskkool, juh Tiina Oks)

VANUSERÜHM 17–19AASTASED

I koht – Hans Heiki Metsamaa (Kuressaare ametikool / KG huvikool Inspira, juh Pilvi Karu)

II koht – Jutta Loviisa Juht (Kuressaare muusikakool, juh Kairit Sepp)

III koht – Katrin Kurvits (KG huvikool Inspira, juh Laine Lehto)

Eripreemiad

Juhendamise eest – Lotta Meet (KG, juh Lotta Meet); Sten-Erik Liiv (KG, juh Sten – Erik Liiv)