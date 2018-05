LUGEJA KÜSIB: Töötan ehitusel. Objektijuht andis mulle turvarakmed…

Töötan ehitusel. Objektijuht andis mulle turvarakmed ja näitas, kuidas neid kasutada. Objektijuht ütles, et kui ma töötan kõrgemal kui kaks meetrit, pean rakmeid kasutama. Aga ma ei taha neid kasutada, sest rakmetega on ebamugav olla ja nad piiravad liikumist. Kas ma võin rakmeid mitte kasutada, kui ma olen kindel, et ma alla ei kuku? Olen ehitusel, sh kõrgustes juba viis aastat töötanud ja minuga ei ole midagi juhtunud, oskan olla ettevaatlik.



Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Võimalik, et rakmetega on ebamugav töötada, kuid kindel on see, et kõrgelt alla kukkuda on oluliselt ebamugavam. Kui tööandja on tuvastanud, et töötades on oht kõrgusest kukkuda (kukkumiskõrgus üle kahe meetri), peab ta võtma meetmeid kukkumisohu vältimiseks. Näiteks paigaldama piirded või väljastama töötajatele kukkumiskaitsevahendid ja õpetama töötajat neid kasutama.

Kui tööandja on töötajale isikukaitsevahendi (sh kukkumiskaitsevahendi) väljastanud, peab töötaja seda kasutama. Töötajal ei ole õigust keelduda isikukaitsevahendi kasutamisest. Tööandjal lasub küll kohustus kontrollida, et töötaja isikukaitsevahendit kasutaks, aga iga töötaja kõrval pole võimalik hoida pidevalt kontrollijat, kes isikukaitsevahendi kasutamist jälgib.

Töötajal on kohustus lähtuvalt tööandja antud juhistele teha tööd endale ja teistele ohutul moel. Töötaja peab mõistma, et isikukaitsevahendi kasutamine on vajalik selleks, et säästa tema tervist ja elu. Kui töötaja otsustab mitte kasutada isikukaitsevahendit, mis on talle antud ja mida kasutama on teda õpetatud, seab ta ise oma elu ja tervise ohtu.