Lühidalt KULTUURIST

Estbel tuuritab Inglismaal



Folkansambel Estbel võttis ette kümnepäevase kontserttuuri Inglismaal.

Ansambli liige Leane Vapper-Dhoore ütles Saarte Häälele, et käsil on alles tuuri esimene kolmandik, aga siiani on olnud väga tore. “Kohaliku publiku vastuvõtt on olnud väga soe,” kinnitas ta.

Inglismaale minek oli Vapper-Dhoore sõnul omajagu väljakutse, sest seal on juba riigisiseselt nii palju häid muusikuid, kes on publiku ära hellitanud. “Seda enam teeb rõõmu, et britid on avatud ka millelegi uuele. Igatahes päris paljudes kodudes mängib nüüdsest meie kauamängiv “Saar”,” rõõmustas ta. Palju imestatakse ka eesti keele ja selle haldjaliku kõla üle. Estbeli eelolevatest kontsertidest kaks on juba välja müüdud.

SÜG-i noormehele muinasjutuvõistluselt preemia



Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Vootele Mets (fotol) sai Sten Roosi nimelisel muinasjutuvõistlusel ühe eripreemia, mis omistati 4.–11. kohale tulnud osalejatele. Tänavusele konkursile laekus 239 jutukest lastelt vanuses 10–15 aastat. Parimate tunnustamine toimus Tallinna raekojas. Esialgsetel andmetel jäi tänavune võistlus viimaseks.

Saarlased toetavad ERSO turneed



Projekti “Kõik armastavad Gruusiat” riiklikku delegatsiooni juhivad kultuuriminister Indrek Saar ja riigikogu aseesimees Kalle Laanet.



ERSO turnee toetajate seas on ka mitmeid saarlasi. Ürituse eestvedaja, viimasel ajal üha enam kultuuridiplomaatia projektidega tegelev Meelis Kubits ütles Saarte Häälele, et kuigi projekti nimi on “Kõik armastavad Gruusiat” algab ajalooline ERSO turnee maestro Neeme Järvi juhatamisel hoopiski 11. juunil Jerevanist. “Kui juba nii suur orkester pealt 80 muusikuga on piirkonnas, siis oli mõistlik suunata nad ka Jerevani. Jerevanis toimub ka armeenlaste jaoks piibli tähendusega “Narekatsi nutulaulude” Peeter Volkonski tõlke esitlus,” selgitas ta.

ERSO kontsert Tbilisis toimub 13. juunil. Mõlemale kontserdile eelnevad Eesti Vabariigi suursaadiku Kai Kaarelsoni ametlikud vastuvõtud, kuna tegemist on ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega Gruusias ja Armeenias. 15. juunil esineb ERSO Batumis Odessa Classics Batumi Weekend üritusel.