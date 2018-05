Maaeluminister Tamm väisas väinataguseid põllumajandustootjaid

Eile Saaremaal põllumajandusettevõtteid külastanud maaeluminister Tarmo Tamm jäi nähtuga rahule.





Haeskas Kõljala POÜ maakonna moodsaimat piimafarmi külastades kiitis minister loomade heaolu ja kõrget piimatoodangut. Ettevõtte juht Tõnu Post tõi probleemina välja tööjõupuuduse. Halva õnne tõttu jäi piimatootja ilma kolmest traktoristist ning uusi inimesi on väga keeruline leida. Kuigi vahendusfirmad on pakkunud Ukraina töölisi, leidis Post, et üritab kui vähegi võimalik läbi ajada oma töötajatega.

Põllumees ja kalakasvataja Priit Lulla rääkis ministrile Saaremaa viljakasvatajate murest seoses vilja transpordiga. Mida enam palgad ja kütusehind kasvavad, seda suuremat rolli mängib saarlaste kaugus sadamast. “Oleme arutanud meestega, et äkki saab viljalaevu tellida Saaremaa süvasadamasse, aga see on üsna keeruline ja tegelikult ka kulukas,” lausus Lulla. Puuduvad nii vahendid kui ka inimene, kes seda organiseeriks.

Saaremaa viljakasvatajad käisid viljakokkuostjatele välja mõtte ehitada Saaremaale vilja kokkuostuladu (toodang 24 000 tonni), kuid ka sellega kaasnevad kulud, mis on võrdsed viljaveoga Muugale. Võrreldes Harjumaa viljakasvatajaga, kes elab sadama kõrval ja kulutab vilja sadamasse toimetamiseks tonni kohta 1–2 eurot, maksavad saarlased tonni vilja transpordiks 17–20 eurot. Olukorra leevendamiseks tegi Lulla ettepaneku kehtestada kõigile Saaremaa autodele üleveosoodustus.

Minister Tarmo Tamme visiit lõppes Mustla külas Tuuliku talus, kus teda võõrustasid lambakasvatajad Riho ja Merike Liiv.