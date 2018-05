Maailmameister tegi Timo Anise fotoaparaadiga konkurendist pildi

Saarlasest rallifotograaf Timo Anis on maailmameistrivõistluste karussellis juba aastaid tiirelnud ja saanud ala tippudega tuttavaks. Portugalis juhtus, et prantslasest tiitlikaitsja Sébastien Ogier võttis saarlase fotoaparaadi ja pildistas raja ääres seisnud soomlast Jari-Matti Latvalat.





“See on tavaline rutiin, kuna olen nende inimestega iga kahe nädala tagant aastaid koos töötanud, siis võtan neid kui kolleege ja mõned on ka sõbrad,” rääkis Timo Anis. “ Sébastieni tunnen ma juba ammusest ajast ja kuna juhtus nii, et sõitjad käisid ka katset vaatamas, siis kasutas ta olukorra ära. Latvala oli ka seal, mul oli kaamera käes ja Sébastien tegi pildi. See oli tema huumor, et tuju oleks hea.”

Timo Anise hinnangul tuli pilt väga hästi välja, sest kõik seaded olid juba paigas ja maailmameistril tuli ainult nuppu vajutada. Soomlasele ei ole ta seda pilti veel näidanud, sest ralli ajal on niipalju muid asju teha. “Aga kui Sardiinias tuleb teemaks, võib-olla siis näitan,” lausus ta.

Anise sõnul on autoralli maailmatipud väga lahedad mehed ja kokkuhoidev seltskond. Üheski teises maailma autospordi sarjas ta sellist lähedast suhtlemist ja kokkuhoidvaid mehi ei tea.

“Ka tiimidel on hea läbisaamine,” lisas ta. “Kui on võistlusmoment, siis on võistlusmoment, aga pärast on kõik korras. Kuna kõigil on pinge ja vastutus peal, siis vahel on ka väikest vastasseisu, kuid see on loomulik.”

Kõik MM-sarjas osalevad tippsõitjad on harjunud, et meediaga suhtlemine on väga oluline osa, aga Timo Anise sõnul peab siin leidma tasakaalu, sest tegemist on professionaalsete tiimidega, kelle töökorraldus on väga täpselt paigas.

“Päris nii ikka ei ole, et igal hetkel võib minna ja küsida, mida tahad,” selgitas ta. “Pead tajuma, et tegu on võistlusega, kus inimesed peavad maksimaalselt pingutama. Ei saa päris igale poole minna ja oma mikrofoni toppida, see võib viia selleni, et pärast ühte-kahte korda intervjuud enam ei anta.”

Samas tõdes Anis, et inimesed on muidugi erinevad. Viiekordne maailmameister Sébastien Ogier on väga avatud ja hea suhtleja, kuid tal on ka oma barjäär, kui kaugele ta sind laseb.

“Aga ma arvan, et ta ei ole nii kinnine, kui kõrvaltvaatajale võib tunduda. On sõitjaid, kellel see barjäär on palju suurem ja inimesena on nad kinnisemad,” märkis ta.

Timo Anis Ott Tänakust

“Ott Tänakut on Eesti meedia tituleerinud erinevate tiitlitega. Me peame aru saama, et tema eesmärk on tulla autoralli maailmameistriks ja siis, kui ajakirjanik tuleb suvalisel ajal intervjuud saama, ei pea Ott selleks igal hetkel valmis olema. Tema pingutus on kõrgeima eesmärgi nimel, selleks on üles ehitatud meeskond ja kulutatakse miljoneid eurosid. Seepärast ei jää täna ükski intervjuu andmata, aga peab arvestama sellega, et ei pruugi seda igal hetkel saada.”