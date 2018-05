Parimad õpilased täna vastuvõtul

Kuressaare kultuurikeskuses toimub täna kell 14 vastuvõtt sel õppeaastal aineolümpiaadidel või konkurssidel edukalt esinenud Saare maakonna õpilastele ja nende juhendajatele.



Kultuurikeskusesse on kutsutud 86 õpilast ja 73 õpetajat kümnest koolist. Esimese nelja hulka jõuti üleriigilistel bioloogia-, kunstiõpetuse, ajaloo-, inglise keele ja majanduseolümpiaadidel.

Esimese kümne hulka jõudsid saarlased 11 ainevaldkonnas, kokku 25 õpilast kuuest koolist. Maakonna olümpiaadi võitjaid on kokku 51 õpilast 14 valdkonnas. Kaks õpilast tuli võitjaks kolmes aines, üheksa õpilast kahes aines.

Õppeaasta parim juhendaja on juba mitmendat aastat Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter.

Samuti tunnustatakse koolinoorte kultuurivaldkonnas üleriigiliselt esimese kolme hulka jõudnud taidlejaid, üheksat kollektiivi, 16 õpilast ja 17 juhendajat. Kõige rohkem häid tulemusi on saavutatud etlemises ja muusikas. Õpilased, kes saavad tunnustuse, on tavapäraselt andekad mitmes valdkonnas, näiteks mitmed taidlejad on ka olümpiaadivõitjad, märkis Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi.

Saaremaa Fond tunnustab silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ja parimat juhendajat rahalise preemiaga. Kinkekaartidega toetab tunnustusüritust Rahva Raamat. Tänukirjad, kinkekaardid ja preemiad annavad üle Saaremaa vallavanem Madis Kallas ning Saaremaa Fondi nõukogu liikmed Vjatšeslav Leedo ja Jüri Saar.