Sadamatest veeti üle 863 000 tonni kaupu

AS Saarte Liinid võttis oma mulluse aasta kokku ja teatas, et avaliku liiniveo parv- ja liinilaevad tegid 2017. aastal nende sadamate kaudu kokku 27 517 reisi, liinidel teenindati 2 440 113 reisijat ja 1 019 399 sõidukit.



Muu hulgas märkis ettevõte oma Facebooki lehel, et erinevaid kaupu veeti Saarte Liinide sadamate kaudu 2017. aastal kokku 863 837 tonni, sealhulgas eksporditi 831 154 tonni erinevaid kaupu, imporditi 26 393 tonni puistekaupu ning võeti vastu kokku 6209 tonni meresaadusi.

Väikelaevade teenindamise maht Saarte Liinide hallatavates sadamates on aga stabiliseerunud eelmiste aastate tasemel sõltudes endiselt olulisel määral ilmastikust. Kokku külastas väikelaevasadamaid mullu 5495 alust 20 864 inimesega pardal.

Majandusaasta lõpuks kuulus AS-i Saarte Liinid koosseisu 18 sadamat: Kuivastu, Roomassaare, Triigi, Abruka, Ringsu, Papissaare ja Vikati Saare maakonnas, Heltermaa ja Sõru Hiiu maakonnas, Rohuküla ja Sviby Lääne maakonnas, Virtsu, Kihnu, Munalaid ja Manilaid Pärnu maakonnas, Piirissaare Tartu maakonnas, Laaksaare Põlva maakonnas ja Naissaare Harju maakonnas.

Lisaks sadamatele kuuluvad äriühingu struktuuriüksuste hulka ujuvsüvendaja Watermaster ja töölaev Panda.