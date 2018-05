Suvesaarlane avab kabrioletirendika

Kuressaares alustab peagi rendifirma See Saaremaa ehk eesti keeli Näe Saaremaad, mis lisaks paatidele ja aerusurfilaudadele pakub vaid lahtiseid sõiduautosid ehk kabriolette.





Ettevõtte nimega Kiigemäe Päike OÜ eestvedajate, suviti Saarekülas elavate Kalle ja Eva Killari sõnul alustavad nad oma ettevõtmisega sel suvel. “Võib öelda, et proovime 2018. aasta suvel, kuidas meie teenused vastu võetakse ja mida tagasiside põhjal saaks parandada või teisiti teha,” selgitas Kalle Killar.

Saarekülastus eriliseks



Eesmärk on nende jaoks aga selgelt paigas – laiendada Saaremaa külastajale pakutavate teenuste ringi ja teha saarekülastus eriliseks. “Sellest ka mõte, miks just kabrioletid – Kuressaare on ju Eesti päikesepealinn ja Saaremaal paistab alati päike!” põhjendas Kalle Killar.

Lisaks tahab temagi oma sõnul, et Kuressaare saaks korraliku lennuühenduse nii Tallinna kui ka teiste lähipiirkonna linnadega. “Ja selleks, et tekiks huvi lennukiga Saaremaale tulla, see mõte sündiski, et lennujaamas võiks ju Saaremaa külastajat midagi enamat kui lihtsalt transpordivahend oodata,” muheles Killar. Nõnda on nende mudelite hulgas Alfa Romeo Spider, Mini Cooper kabriolett ja samuti katuseta VW Golf.

Kalle Killar tõdes, et ta sõbrad ja tuttavad on tema ideed sellist teenust Saaremaal arendada pidanud veidi hullumeelseks. Ta möönis, et osaliselt on neil ka õigus, kuna kindlasti oleks kasumlikum kabriolette rentida Tallinnas, mitte Kuressaares.

“Aga siin tuleb mängu meie armastus Saaremaa vastu – oleme küll n-ö isehakanud suvesaarlased, st suvel enamiku ajast Saaremaal ja talvel nädalavahetustel, kuid see-eest on Saaremaa oma inimeste ja loodusega kõvasti südame külge kasvanud,” kinnitas Killar.

Päikselised päevad

Seega tahakski ta siis midagi omalt poolt tagasi anda ja jagada kogemust, mida Saaremaa talle pakub, ka teistele. “Olgu selleks siis päikeselised päevad ja suvised lõhnad, mida kabrioletiga sõites tunda saab,” rääkis ta. “Või vaiksed lahesopid, kus aerusurfilaua või paadiga sõita või pisikesed külateed, kus jalgrattaga veereda,” loetles Killar.

Kuna ettevõtmine on veel väga algusjärgus, on Killarid praeguseks testklientidena kasutanud paari tuttavat. “Loodetavasti suvel ikka mõned inimesed leiavad meie teenused üles infopunktide, Facebooki jm kanalite kaudu,” oli Kalle Killar lootusrikas.