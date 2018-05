Taxify loob Tartu ülikooli teadlastega uudseid linnamobiilsuslahendusi

Saarlase Markus Villigu (fotol) rajatud Taxify ja Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut alustavad koostööd, mille eesmärk on luua uuenduslikke linnakeskkonna mobiilsuse lahendusi, mis jõuavad miljonite Taxify kasutajateni üle maailma.



“Taxify koostöö TÜ arvutiteadlastega on kahesuunaline – ühelt poolt pakume meie teadlastele võimalust lahendada probleeme, mis vahetult ja igapäevaselt mõjutavad miljoneid Taxify kasutajaid üle maailma, teisalt saame arvutiteadlastega koostöös sündinud tulemusi kohe praktikas rakendada,” selgitas Taxify arendusmeeskonna juht Rain Johanson.

Ta märkis, et kuna Taxify tehnilised väljakutsed on ainulaadsed, on ka lahendustel akadeemiline väärtus.

Johansoni sõnul arendab Taxify välja algoritme GPS-i ja kaartide andmekvaliteedi parendamiseks ning tegeleb linnaliikluse ennustusmeetoditega, mis võimaldaksid platvormil täpsemalt prognoosida sõidukite saabumisaega ja erinevate keskkonnategurite mõju sellele. Koostöös asub projektidesse panustama grupp teadlasi TÜ arvutiteaduse instituudi intelligentsete transpordisüsteemide laborist, töö tulemusi juurutatakse Taxify toodetes.

Arvutiteaduse instituudi intelligentsete transpordisüsteemide labori juht Amnir Hadachi ütles, et tema töörühma jaoks on kõige olulisem kogemuste vahetamine ettevõtjate ja teadlaste vahel, mis võimaldab luua elulist probleemistikku lahendavat teadust.

“Meie koostöö Taxifyga on hea näide sellest, kuidas rahvusvahelise haardega ettevõte saab toetada teadustööd ja Eesti teadlased saavad kaasa aidata kiirelt areneva Eesti ettevõtte arendustegevusele,” märkis ta.

Taxify on Euroopa juhtiv transpordiplatvorm, millel on üle kümne miljoni kliendi enam kui 25 riigis. Ettevõtte asutas Saaremaalt pärit Markus Villig 2013. aastal. Täna on Taxify oma valdkonna kõige kiiremini kasvav ettevõte maailma ning keskendub Euroopa ja Aafrika turgudele. Tartu ülikool kuulub aga arvutiteaduse erialal maailma 250 parima ülikooli sekka.