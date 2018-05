ÜLESKUTSE: Ainult tüdrukutele: IT-töötoad tulevad Saaremaale

“Tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele tuleb juuni alguses koju kätte võimalus õppida ägedatelt oma ala ekspertidelt, kuidas asjad digimaailmas päriselt käivad,” kirjutab agentuuri Idea konsultant Anna-Liisa Villmann.



Esmakordselt Saaremaale jõudval üritusel Digigirls viivad Skype Eesti töötajad ja Tech Sisters´i vabatahtlikud läbi IKT-valdkonda tutvustavaid töötubasid.

2. juunil toimub Kuressaare ametikooli Disainimajakas ühe päeva jooksul kuus praktilist ja tasuta töötuba – robootika, programmeerimine, mobiilirakenduse tegemine, tarkvara lokaliseerimine ja tarkvara turvalisus ning projektijuhtimine –, kus tüdrukud saavad katsetada digivaldkonna ameteid.

Kuressaare Digigirls´i korraldaja, MTÜ Kogukond Tech Girls asutaja Mari-Liis Lind lükkas ümber müüdi, et tehnoloogiaettevõttes töötamine on üksnes programmeerimine või patsiga poiste pärusmaa.

Kui vanasti oli arvutiga suhtlemiseks tõepoolest vaja tunda masina hingeelu riistvarani välja, siis tänapäeva programmeerimiskeeled võimaldavad igaühel üsna väikese vaevaga panna arvuti tegema seda, mida ta soovib, ütles Lind. Üha enam saab tema sõnul väärtuslikuks erinevate oskuste valdamine, nagu tehniline mõtlemine, programmeerimisoskus, juhtimine, analüüsivõime, testimine, suhtlusoskus, tiimitöö, planeerimine või distsipliin. Need on oskused, mis on tulevikus olulised mistahes valdkonnas töötades, ka siis, kui ei soovi end siduda otseselt tarkvaraarendusega.

Digigirls ootab osalema huvilisi üle Eesti ja vajadusel hüvitatakse väljastpoolt Kuressaaret saabuvate tüdrukutele ühistranspordikulud.

Laupäevasele üritusele saab registreeruda Digigirls´i kodulehel või Facebookis https://www.facebook.com/events/377192242794660/.

Digigirls´i töötoad on osa majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel toimuvast kampaaniast “IKT on kõikjal”, mille eesmärk on innustada noori rohkem õppima tehnoloogiaerialasid. Kampaania kohta leiab lisainfot lehelt startit.ee.