Aianduspäevade kaugemad külalised tulevad Ukrainast

Kuressaare traditsiooniline kogupereüritus aiandus- ja lillepäevad toimuvad eeloleval reedel ja laupäeval.

Saarlased saavad meelepäraseid istikuid, aiatarbeid, samuti kasvuhooneid, muruniidukeid ja muid tarvilikke vahendeid osta kaubapakkujailt, kes tulnud saarele Mandri-Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Ukrainast. Mujalt tulnutele pakub konkurentsi mitukümmend kohalikku aednikku-ettevõtjat ja käsitöömeistrit. Pakutakse ka maitsvat Eesti toitu.

“Tänavuste aiapäevade külaline on väetiste ja taimekahjurite spetsialist Eneli Käger, kes jagab aiapäevade green-ruumis soovijaile sellekohaseid nõuandeid,” ütles ürituse üks korraldajaist Reet Truuväärt (fotol).

Tema sõnul ongi green-ruum aiapäevade üks keskseid kohti. Saaremaa Kodukant jagab seal infot Kuressaare ja kogu maakonna kaunite koduaedade kohta. Samas pakuvad Kihelkonna kooli õpilased omakasvatatud taimi. Müügitulu läheb laste reisi korraldamiseks.

Green-ruumi valgesse telki saavad külastajad ostetud taimed hoiule jätta. “Kui inimestel on taimi liiga palju kogunenud, saavad nad need mõneks ajaks meie hoiuruumi panna, et siis jälle uuele ringile minna,” selgitas Truuväärt.

Mullu oli päevade programmis esmakordselt Kuressaare kaunite koduaedade külastamine. Traditsioon jätkub tänavu. Seekord viivad giidid Reet Truuväärt ja Reet Viira huvilised reedel Tori linnaosa koduaedadesse.

“Pakume inimestele kultuuriloolist aiandusega pikeeritud retke. Vanast kalurikülast väljakasvanud linnaosa on väga omapärane. Külastame ka haiglat ümbritseva pargi vana osa. Kahjuks pole meil võimalik teenindada väga suurt gruppi. Osavõtuks saab registreerida kuni neljapäeva õhtuni, helistades 51 84 042,” andis Truuväärt teada.

Aiandus- ja lillepäevad avatakse reedel kell 12 ja esimese päeva programm kestab kella 19-ni. Laupäeval tasub kohal olla juba kell 10 ja laadamelu saab nautida kella 16-ni.

Nii nagu eelnevatel kordadel, jagavad korraldajad nüüdki reede õhtul osalejaile auhindu. “Ka tänavu on lisandunud mitu uut osalejat. Kes siin korra käinud, tuleb jälle. Järelikult neile meeldib,” nentis Reet Truuväärt.