Bussijaam ei saa endale kvaliteedi langust lubada

Värske majandusaasta aruanne ütleb, et Kuressaare Bussijaam OÜ käive oli mullu 171 176 eurot. Kasumirealt vaatas vastu aga väike miinus – 184 eurot.



Kahjumi põhjustajaks on aruandes märgitud piletimüügitulu järsk langus. Seda eelkõige seetõttu, et vedajad on teinud suuremahulisi investeeringuid oma piletisüsteemide arendamiseks. Nõnda kaotavad bussijaamad kui piletimüügivahendajad tulevikus piletitulu tõenäoliselt veelgi.

Mõneti alarmeerivaks võib seega bussijaama jaoks pidada ka juulist rakenduvat tasuta ühistransporti – kui sõit on tasuta, siis kust tuleb tulu?

Bussijaama juhatuse liikme Aare Lehtsi sõnul on ja jääb Kuressaare bussijaam edaspidigi regionaalse tähtsusega ühistranspordiobjektiks.

Ta kinnitas, et ühistransporditaristu objekti korrashoiu ja sõitjatele vajaliku teabe olemasolu, sealhulgas teabe sõiduplaanide, hinnakirjade, sõidusoodustuste, vedajate andmete ja infotelefonide numbrite kohta, peab bussijaam tagama ka edaspidi.

“Saaremaa vallavalitsus on selgelt väljendanud, et kodanikele pakutava teenuse kvaliteet Kuressaare bussijaamas ei tohi langeda,” kinnitas Lehtsi.

Bussijaama juhatuse liige viitas ühistranspordi seadusele, mille kohaselt võib ühistranspordi toetusest rahastada regionaalse tähtsusega bussijaamade haldamist. “Loodan, et alates 1. juulist saamata jääv tulu kaetakse riigi eraldatava ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse arvelt,” oli Aare Lehtsi lootusrikas.

Kuressaare bussijaamas töötas mullu keskmiselt kaheksa inimest ja tööjõukulud olid ettevõttel aastas 90 234 eurot.