JUHTKIRI: Kogukonna heaks

Kui paremat elu tahta, tuleb selle nimel ise tegutseda. Just selle põhimõtte järgi talitab seltskonda tegusaid peresid koondav MTÜ Pihtla Lapsed.



See ühendus on kohaliku kogukonna heaks palju ära teinud. Alates kasvõi sellest, et aktiivsed lapsevanemad korraldavad heakorratalguid ja matku ning innustavad Pihtla kandi poisse-tüdrukuid spordiväljakul jalgpalli mängima.

Pihtla lasteaed-algkooli juures avatud seiklusrajad meelitavad nii mudilasi kui ka suuremaid lapsi oma osavust proovile panema. Tulijaid on kaugemaltki kui üksnes oma kandi rahvas.

Loetud päevade pärast saab ühendusel valmis järjekordne suur ettevõtmine – Püha Soobiku avastusterada. See on koht, kus lapsed võivad õppida loodust tundma ja väärtustama. Ja mitte ainult lapsed – küllap pakub Soobik avastamis- ja äratundmisrõõmu ka täiskasvanutele.