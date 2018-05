Kohalike maasikate hooaeg on algamas

Mustavärava kaubamärgi all Saaremaal tegutsev maasikakasvataja andis Facebookis teada, et esimesed maasikad nende kasvanduses on punama hakanud. See tähendab aga vaid üht – juba järgmisel nädalal hakkab maasikaid saama!



“Esimesi maasikaid mait­seme oma perega täna,” kinnitas Mustavärava maasikakasvataja Merike Ilvest, lisades, et järgmisel nädalal võib tõepoolest tasapisi ka juba müügimarju tulema hakata. Ta möönis siiski, et alguses on kogused väikesed ja kõik läheb otse soovijatele.

Kui marju aga rohkem tulema hakkab, siis on ta kindlasti kohe ka Kuressaare kesklinnas maasikaid müümas, nagu eelmiselgi aastal. Palju saaremaised maasikad sel hooajal esimest korda müüki tulles maksavad, selgub Merike Ilvesti sõnul jooksvalt.

Mullu sai Ilvest esimese oma kasvanduse marja suhu pista 26. mail.