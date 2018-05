Liiva uus pood: täitsa kena

Eile uksed avanud uus Liiva pood oli ostjaid täis ja rahva hinnang viimaste aastate suurimale investeeringule, mis Muhu saarel tehtud, positiivne.





Kui Liiva pood kell 11 uksed avas, oli kohal sadakond inimest. Kui vanasse poodi poleks nad korraga mahtunudki, siis nüüd hajus rahvas riiulite vahele ära ja ruumi jäi ülegi. Oli neid, kes tulnud kindla ostusooviga, aga ka lihtsalt uudistajaid.

Üldine hinnang oli positiivne, inimesed rahul ja soovisid kaupmeestele jõudu. Esimese ostu uues poes tegi Endel Jõgi, kelle kotti rändasid värske sai ja leib. “Mulje on kena,” kiitis ta. “Ruumi on palju ja mahub riiulite vahel üksteisest mööda. Teises poes jäi juba nii kitsaks, et ei saanud seal üldse olla. Paistab, et ka kaupa on uues poes rohkem ja igasugust. Rahvas võtab selle kindlasti omaks ja usun, et kõik on väga rahul.”

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et tal on uhke tunne, aga ka pisut uskumatu, sest ega tänapäeval maapiirkondadesse selliseid suuri investeeringuid ei tehta. “Me sõidame ringi ja näeme, et kui kusagil on pood olnud, siis on see nüüd kinni. See, et meile praegu selline uhke kaubakeskus ehitati, on ainult tore,” tõdes ta.

Liitmäe sõnul oli vallal projektis pigem bürokraatiapoole lahendamise roll, aga uue poe parklaala, mis kuulus varem vallale, on nüüd Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) kinnistu.

“Muhulastele on sellist poodi vaja,” lausus vallavanem. “Eks see Liiva keskuse areng on olnud uskumatu ja kiire, sest suvel on rahvast väga palju ja ega kohalikud saanudki enam päeval poodi tulla, sest see oli rahvast täis. Ja kaup sai ka kiiresti otsa, seega võidavad nüüd nii muhulased kui ka läbisõitjad. Aga kindlasti elavdab ta ka Muhu majandust, sest STÜ on valla üks suuremaid tööandjaid.”

STÜ juhatuse esimees Kalle Koov tunnistas, et enne poe avamist olnud hirm on mööda läinud ja nüüd on kauplus avatud. “Minu jaoks on alati kõige keerulisem see planeerimise ja ehituse periood. Kui pood on toimima hakanud, on juba järgmine mure, et oleks piisavalt kliente,” rääkis Koov.

Samas lükkas juhatuse esimees ümber väite, et uue poe ehitamine läks maksma viis miljonit eurot. “See on selgelt üle paisutatud,” kinnitas ta. “Meie selle aasta eelarves on investeeringuteks 2,6 miljonit eurot. Me oleme juba teinud muudatusi Ranna poes [Kuressaares], kõikide meie kaupluste välisilme läheb uuendamisele ja aasta teises pooles on kavas veel Kaubaaida rekonstrueerimine. Nii et selle summa sisse mahub ära ka see uus Liiva pood.”