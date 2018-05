Orissaare sõjavaramuuseum avab uksed järgmisel nädalal

Vahepeal suletud olnud Orissaare sõjavaramuuseum alustab taas tööd ja on külastajatele avatud järgmisest nädalast.



Muuseumi tööd vedav Margus Sinimets ütles, et muuseum on avatud neljapäevast pühapäevani.

“Plaane on palju ja peaaegu kõik tahaks ringitegemist,” rääkis ta. “Uuenenud on Teise maailmasõja ekspositsioon ja ka Vabadussõja saal on saanud täiendust. Kõik materjalid, mis aastapäevaga seoses mandril olid, on tagasi toodud.”

Uuenenud ekspositsioonist tõstis Sinimets eriti esile täienenud rasketehnikakollektsiooni. Nii on nüüd huvilistele vaatamiseks väljas endised kaitseväe masinad Unimogid, Volvod ja soomusauto BTR (fotol).

“See on mitmete aastate töö, et need lõpuks kohale jõudsid. Aga ka relvanäitus on jätkuvalt üleval,” lausus Sinimets, kelle sõnul käib eksponaatide kohendamine samal ajal edasi ja see töö nõuab palju aega, ent uksed on külastajatele avatud.