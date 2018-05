Püha Soobikus saab punuda kotkapesa ja parvetada

Pihtla kandi tegusad pered tegid Eesti 100. sünnipäevaks oma kogukonnale kingituse – Püha Soobiku avastusteraja, mis avatakse pidulikult lastekaitsepäeval.





Aktiivseid kogukonnaliikmeid koondav MTÜ Pihtla Lapsed on saanud hakkama suure ettevõtmisega – kauaoodatud avastusterada Püha küla, kiriku ja Pihtla koolimaja naabruses on peaaegu valmis. Õhtuti ja nädalavahetustel enne raja avamist 1. juunil annavad tegusad naised-mehed tehtule veel viimast lihvi – näiteks sätitakse paika silte ja suunaviitasid.

Raja puidust sildid on aga Pihtla kooli õpilaste tehtud – valminud käsitöötunnis.

MTÜ juhatuse liikme Katrin Kalle sõnul tähendab nimi Soobik soosaart, avastusterada kujutab endast aga looduses kulgevat matkarada, mis on rajatud eelkõige lapsi silmas pidades. Sel rajal saavad lapsed mänguliselt ja aktiivse tegevuse kaudu avastada ja tunnetada loodust ning õppida seda lähemalt tundma.

Püha Soobiku avastusterajal on pikkust ligi üks kilomeeter. Püha kiriku juurest algaval rajal saab parvega ületada veetakistuse, kõndida sildadel ja suviti imetleda õitsevaid võhumõõku, metsas vaadelda sipelgaid, punuda ise merikotka pesa ja järele proovida, mis tunne on selle sees olla. Kes soovib, võib ehitada roigas­onni, uudistada loomade söödamaja, looduslikus “putukahotellis” vaadelda aga putukate elu.

Lapsi saadavad infoviitadel kogu raja vältel vahvad lastepärased tegelased Soo ja Moo, kes näitavad ette, mida igas punktis teha saab ja kuidas ohutult käituda. Soo ja Moo heade soovide postkasti saavad aga kõik jätta oma head soovid ja huvitavad leiud rajalt.

“Kuna töö enne raja avamist on olnud üsna pingeline ja mu beebi on kogu selle sagimise kaasa teinud, siis selle võrra on tulemus kuidagi olulisem ja hingelähedasem,” leidis üks tiimiliikmeist Maris Altmann. “Oleme kõike teinud ju eelkõige oma lapsi silmas pidades, üritanud ette näha nende soove ja unistusi.”

Altmanni hinnangul kujunes rada veel ägedamaks, kui ta alul unistada oskas. “Näiteks kujutasin ette, et teeme lihtsa, nii-öelda kodukootud parve, aga välja kukkus hoopis lahe, pisut viguriga ja lapselik, aga üsna uhke sõiduriist,” rääkis Maris Altmann.

Avastusterada lõpeb Pihtla kogukonnapargis koolimaja juures, kus möödunud kevadel avati kiigeväljak ja kaks seiklusrada – ühel saavad oma osavust proovile panna pisikesed mudilased, teisel aga juba suuremad lapsed. MTÜ Pihtla Lapsed eestvedamisel loodud seiklusrajad meelitavad nii kohalikke lapsi kui ka külalisi kaugemalt.

Kogu avastusterada pannakse üles ka saarlaste loodud Navicupi äppi. Katrin Kalle sõnul annab see võimaluse kirjeldada Soobiku looduslikku rikkust ja omapära pikemalt. Samuti saab selle äpi abil ette valmistada matka- ja avastustemänge looduses.

Rada on tasuta kasutamiseks nii kogukonnaliikmetele kui ka teistele huvilistele Saaremaalt ja kaugemalt.

Rada avatakse 1. juunil kell 15.30, kell 18 on aga kõik huvilised oodatud mänguasjade laadale Pihtla kohvikusse Nöges, kus müüjad on lapsed ise.

Avastusteraja rajamine maksis 27 749 eurot, selle tarvis sai MTÜ LEADER-programmist toetust 24 696,61 eurot.