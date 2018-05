Superstaari-finaal on saarlaste siseasi

Telesaates “Eesti otsib superstaari” kolme parema sekka jõudnud lauljad on kõik juurtelt saarlased. Kui Uudo Sepp ja Merilin Mälk elavadki Saaremaal, siis Sissi Nylia Benita on oma sõnul siiralt uhke, et ka tema emapoolsed juured on Saaremaal. Sissi on saartega seotud ka isa poolt, Dave Benton on nimelt pärit Atlandi ookeanis asuvalt Aruba saarelt.





Sõrve säärelt Lõu külast pärit Uudo Sepa sõnul on tõesti huvitav, et finalistid on kõik kuidagi Saaremaaga seotud. “Meeldiv on olla saarlane! Omaenda kodusaar ja elu, mis sealt õpitud, on mind tõesti tugevaks inimeseks teinud,” kinnitas Uudo Saarte Häälele. “Saaremaalt tulevadki head lauljad,” ütles Kuressaare neiu Merilin Mälk. “Olen uhke, et olen Saaremaalt pärit. Finaalis tuleb kindlasti vöimas rebimine, aga mönus vöistlus,” rääkis ta.

Sissi sõnul on selline asi väga südantsoojendav. “Mu vanavanaema on puhtsaarlane, ema veetis suved Saaremaal. See on koht, kuhu minnes tunnen alati, kuidas kõik halb või raske jääb seljataha. Tõeliselt võimas koht.”

“Eesti otsib superstaari” finaalsaade toimub eeloleval pühapäeval ja superfinaal 3. juunil Saku suurhallis.