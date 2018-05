Võidutule toovad kaitseliitlaste pered

23. juunil Tallinnas toimuval võidupüha paraadil saavad president Kersti Kaljulaidilt tule ja toovad selle Saaremaale Maidi Tilk ja tema tütar Kertu Goidin ning Kalvi Humal ja poeg Kevin Humal.

Maidi Tilk on 2000. aastast aktiivne naiskodukaitsja, kes tegeleb kodutütardega ja kuulub toitlustusnaiskonda. 2015. aastal pälvis ta Saaremaa ringkonna aasta naiskodukaitsja tiitli. Kertu Goidin on 14-aastane Orissaare kodutütar. Ta on organisatsiooni kuulunud kuus aastat.

Kalvi Humal on kaitseliitlane 1999. aastast. Kalvi on ka Karja külavanem ja panustab Karja külaseltsi tegevusse. Kevin Humal käib Leisi keskkooli 7. klassis. Noorte kotkaste ridadesse võeti ta vastu 2013. aastal.