Ehitus krutib närvid krussi

Kuressaare keskväljaku ehitus on pannud raskesse seisu ümbruskonna poed ja söögiasutused. Taksojuhid kiruvad liikluskorraldust, inimesed ei saa aru, miks alustati kaevamisi just enne tänavafestivali ja tööde graafik pole selline, nagu varem lubatud.



Turul asuva Silja äri müüja Helle Kamp nentis, et äri ei lähe kohe üldse ja kõige suuremate kaevamiste ajal oli pood koguni viis päeva suletud.

“Rahvas ei saa ju siia sisse, päeva jooksul on üks ostja käinud,” kurtis ta. “Majaomanik tahab renti ikka saada, kohe peaks tulema kaubaauto, aga kuidas ta siia saab. Loodame, et elu läheb paremaks, ja oleks hea, kui rahvas saaks vähemalt uksest sisse.”

Turuhoones asuva lihapoe omanik Raul Pihlas ütles, et käive on kolmveerandi võrra vähenenud, sest inimesed ei pääse poodi. Ettevõtja on oma muret kurtnud abivallavanem Mart Mäekerile, kuid viimase hinnangul tuleb praegune sundolukord lihtsalt ära kannatada.

“Aga ilmselt ei kannata,” oli Pihlas nõutu. “Olen ikka puksinud ja püüdnud ellujäämiseks midagi müüa. AS Bussijaam võttis küll rendi poole peale, aga sellest on vähe. Nende päevade eest ei tohiks üldse renti küsida.”

Eriti marru aetud on taksojuhid, keda praegune liikluskorraldus ei rahulda. Ühine hinnang on, et normaalselt enam sõita ei saa. Ümbersõidud on rumalalt korraldatud, Lasteaia tänav on kahesuunaliseks liikluseks liiga kitsas. Vallavalitsuse maja ja kultuurikeskuse tagant läbisõitmine on jabur.

Lasteaia tänav umbes



Taksojuht Rein Talistu ütles, et see on idiootsuse tipp, mis linnas tehakse, ja see ei ole ainult kesklinna töödega nii. Ta on oma sõnul kindel, et pärast remonti läheb asi veel hullemaks.

“Kas vallaisad kujutavad ette, kuidas autod Lasteaia tänaval mõlemale poole sõidavad?” küsis ta. “Parkida ei tohi, aga inimesed teevad seda ikka, sest autosid ei ole enam kusagile panna, ja kui tuleb suurem auto, siis on terve tänav seda täis. Liinibuss sõidab linnavalitsuse tagant läbi. Nägin päevaga kuut-seitset olukorda, kus autod pidid kultuurimaja taga kokku panema. Sõidetakse ühte- ja teistpidi ning autod saavad kokku, mitte midagi ei näe, absoluutselt.”

Talistu sõnul läheb taksosõit klientidele ilmselt ka kallimaks, sest sõidumaad pikenevad ümbersõitude tõttu.

“Kõige hullem on see, et mandriinimesed tellivad kesklinna takso, aga autoga sinna ei pääse, ja siis uurivad, kus takso on. Nad ei taha sellest kuidagi aru saada, miks taksot ei ole seal, kuhu nad seda soovisid,” tõi ta esile järgmise valupunkti. “Inimesed on harjunud kesklinna kohvikutest toitu koju tellima ja taksod vedasid seda laiali. Enam kohvikutele aga ligi ei saa ja ma ei lähe ju sinna seda jala tooma. Villemi pubi hõõrub käsi ja sügiseks panevad teised ilmselt kotid kokku.”

Tuleb leppida



Abivallavanem Mart Mäeker ütles, et tänavafestivali korraldamisega on rekonstrueerimistööde juures arvestatud ja keskväljakul oodatakse asfaldikoorimisega seni, kuni üritus on toimunud. Samuti on tänavafestivali korraldajate esindaja osalenud ehituskoosolekul.

“Festivali korraldajatelt oleme saanud tagasisidet, et ürituse toimumist rekonstrueerimistööd otseselt ei takista, seda enam, et nädalavahetusel tööd ei tehta,” rääkis ta. “Korraldajate kõige tähtsam soov oli, et oleks võimalik kasutada platsil paiknevaid elektriühendusi, ja see on igal juhul tagatud. Samuti huvitas festivali korraldajaid ala kui sellise kasutamise võimalus, sõltumata asfaldi olemasolust. Kui enne esimesi ehituskoosolekuid oli hirm, et keskväljakut ei saa ehitustööde tõttu üldse kasutada, siis 26. mail toimub tänavafestival ikkagi keskväljakul, kusjuures töötavad ka tänavakohvikud.”

Mart Mäekeri sõnul kirjutas sellest, et 23. maist suletakse kesklinn autoliiklusele Torni tänava ristmikust kuni Lossi tänavani ja Tallinna tänaval alustatakse asfaldi üleskoorimist, 17. mai Saarte Hääl.

“Ümbersõidud on korraldatud selliselt, et kesklinna alale võimalikult lähedale pääseda, kuid alati saavad autojuhid valida mõne muu marsruudi, mis neile sobivam tundub. Sellised suuremahulised rekonstrueerimistööd on paratamatult seotud ebamugavustega ja oleme ehitajaga leidnud mitmeid kompromisse, et tööd võimalikult sujuvalt kulgeksid,” rääkis abivallavanem.