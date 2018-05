Kaugsõiduautojuhi amet sobib nii mehele kui ka naisele

Orissaares 11 aasta eest asutatud transpordiettevõte OÜ J.A Saare otsib rahvusvaheliste vedude tarvis kolme tegusat ja tehnikahuvilist autojuhti.





Autojuhtide ülesanne on toimetada kaubad Euroopa Liidu piires korrektselt kohale ning suhtuda nende käsutusse usaldatud tehnikasse heaperemehelikult.

“Näeme potentsiaali just noortes – olgu nad siis mees- või naissoost –, kes suudavad ajaga kaasas käia,” ütles 2007. aasta mais loodud firma juhatuse liige, Orissaarest pärit ettevõtja Jaan Alas. “See, et elu muutub tänapäeval kiiresti, kehtib ju ka transpordis – muutub tehnika, muutuvad töötingimused ja inimeste arusaamad.”

Orissaare firma tegutseb Pärnus



Kuigi OÜ J.A Saare on registreeritud Saaremaal Orissaares, tegutseb ettevõte juba aastaid Pärnus.

Jaan Alase sõnul oli kolimiseks puhtpraktiline põhjus – kaubad liiguvad Euroopasse ju Via Baltica kaudu, suurte masinatega saarte ja mandri vahet sõita oleks aga üsna tülikas. Saaremaal käivad firma veokid siis, kui on vaja siia midagi tuua või siit viia. Näiteks kasutab J.A Saare teenust OÜ Sandla Puit, et oma toodangut Euroopasse saata.

Vedada tuleb J.A Saare autodel kõike, mida Eesti ekspordib ja impordib – välja arvatud termokontrolli all olevad kaubad. Seega toidukaupa, mille säilitamiseks on vaja kindlat temperatuuri, ettevõte ei vea, küll aga kõikvõimalikku tööstus- ja tarbekaupa.

Kui alul oli ettevõttel töötajaid vaid kaks, Jaan Alas koos abikaasaga – kes samuti firma juhatusse kuulub –, siis praegu on J.A Saare palgal seitse inimest, neli neist autojuhid.

Alas möönis, et erinevalt mõne aastakümne tagusest ajast ei ole kaugsõiduautojuhi amet praegu just kõige populaarsem. Samas on sel tööl üksjagu plusse. J.A Saare puhul on üks neist plussidest väga hea varustusega ja ajakohane tehnika kaupade veoks.

Töö sobib tehnika- ja reisihuvilisele



Kel tehnikahuvi, saab mööda Euroopat sõites aga silmaringi avardada. “Meie autod veavad oma koormaid üle terve Euroopa, Itaaliasse, Hispaaniasse ja Portugali välja,” rääkis Alas.

Euroopas kehtiva töö- ja puhkeaja seaduse järgi on nädalavahetused kaugsõiduautojuhtide jaoks puhkeaeg. Vabadel päevadel ja erinevatest asjaoludest põhjustatud pikemate sõidupauside ajal ei pea aga sugugi autos või selle juures passima – mis sest, et tänapäeva autod on sohvri jaoks mugavad ja varustatud kõige vajalikuga. “Kel huvi ja pealehakkamist, võib oma vabad päevad veeta uusi paiku tundma õppides,” ütles Alas. “Ma ise olen kohalikku kultuuri ja vaatamisväärsusi nautinud paljudes kohtades, sealhulgas Pariisis, Barcelonas, Madridis ja Valencias.”

Kaks kuud järjest mööda Euroopa teid vuramist, vahepeal kodus käimata, võib tunduda pikk aeg. Ent kui need kaks kuud läbi, saab kuu aega kodus veeta. Kokku teeb see aastas neli kuud puhkust. Võrdluseks: Eestis leiba teenivale inimesele on aasta jooksul puhkusepäevi üldjuhul ette nähtud kõigest 28.

Ka palk, mida rekajuhtidele pakutakse, pole paha – netopalk ületab Eesti alampalka mitmekordselt. Ettevõtte omanikuna rõhutas Alas korrektsust palga maksmisel nii kuupäevade kui kokkulepitud summade osas ning tõstis esile sõbralikku töökollektiivi.

Mida autojuhilt oodatakse?

Kandidaadil peab olema juhtimisõigus ning C- ja CE- kategooria juhiload. Kaks olulist omadust, mida ettevõte oma töötajalt eeldab, on kohusetunne ja korrektsus. Viimane on eriti oluline dokumentide täitmisel ja kontrollimisel – kas kaup ja selle kogus vastab ikka sellele, mis mustvalgel kirjas.



“Raamatupidamisteadmisi autojuhil olema ei pea, küll aga peab ta suutma saatelehtedele märgitust aru saada,” lausus Alas. Ka võõrkeeleoskus tuleb sohvriks soovijale kasuks – peab ta ju enamiku tööajast veetma välisriikides, seal aga päris ilma suhtlemata hakkama ei saa.

Suurt füüsilist jõudu tänapäeva rekajuhil tarvis ei lähe – kauba peale- ja mahalaadimiseks kasutatakse ju spetsiaalset tehnikat. “Pigem on füüsilist tööd liiga vähe – kui oled pika vahetuse autoroolis istunud, tunned, kuidas tahaks liikuda,” nentis Jaan Alas.

Sobiva kandidaadiga sõlmib ettevõte töölepingu ja koolitab teda vastavalt sellele, millist õpet talle tarvis on.

“Kui noorel inimesel on ikka tõsine huvi rahvusvaheliste vedude autojuhiks saada, ent puudub raha vastava juhtimisõiguse saamiseks, saame me finantsiliselt aidata,” ütles Alas. “On ju juhtimisõiguse koolitused väga kulukad.”