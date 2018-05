SAAME TUTTAVAKS: Linnaringidel tiirutavad staažikad bussijuhid

Ilmselt on iga kuressaarlane vähemalt korra elu jooksul sõitnud kodulinnas linnaliini bussiga, jõudmaks sihtpunktist A siht­punkti B. Linnaringidel tiirutavad bussijuhid väidavad, et viimastel aastatel on välja kujunenud teatud kontingent, kes pidevalt seda teenust kasutab. Täna saame tuttavaks kolme staažika roolikeerajaga, kes nõus oma tööst lehelugejaile pajatama.

Toivo lapsepõlveun...