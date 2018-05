Tänavafestivalil üle 200 osaleja

Laupäeval toimuv 2. Kuressaare tänavafestival on viimane suurüritus, mis aastaks ajaks kesklinna sulgeva remondi eel maha peetakse. Olgugi et pool kesklinnast on juba üles kooritud, loodavad korraldajad näha 5000 külastajat. Neid ootab pea 200 osalejat. Ühe peakorraldaja Rasmus Tüütsi sõnul on juba ainuüksi toidu- ja joogipakkujaid 40, disaini- ja käsitööalal on samuti 40 osalejat.

Eelmisel aastal menukaks osutunud festivalil on kokku ligi kümmekond erinevat ala, lisaks mitmeid kohvikuid ja ettevõtteid, mis ürituse raames veidi teises vormis avatud. Festivali südameks on keskväljakul asuv pealava, kus teiste esinejate seas annab oma 40. tegevusaasta ühe suurema kontserdi ka Rock Hotel. Lisaks kohalikele tegijatele esinevad ka mandri tuntud kooslused nagu Hunt ja Elephants From Neptune. Lava asetseb raekoja nurga peal ja avaneb Lossi tänava ja keskväljaku poole. Enamik tegevusest toimubki Tüütsi sõnul Lossi tänaval kuni linnapargini välja.

Pühapäeval vallutab linna garaažimüük ning pea 40 majapidamist avavad oma aiaväravad ja uksed, et ebavajalik kraam müüki panna. Garaažimüügi korraldaja Kristina Mägi sõnul läheb müügiks kõik. Kümmekond osalejat on tuttavad eelmisest aastast, kuid enamik on siiski uued tulijad.