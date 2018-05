Triigi Filharmoonias saab räppi, NOËP-i ja ööülikooli

Hooaeg algab pilkupüüdva mereäärse Triigi Filharmoonia saalis ehk tegijate endi sõnutsi eksperimenteerival muusika- ja teatrilaval 15. juunil kell 19, kui dirigent Risto Joosti käe all helisevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester.



Triigi Filharmoonia üks vedajaid Hannaliisa Uusma ütles, et kavas on eesti muusika ärkamisajast tänapäevani. “Ootame avakontserti väga. Sellega on eriliselt palju tehnilisi väljakutseid, ent tulemus tõotab tulla unustamatu ja ilus,” kinnitas ta.

Suvel on esinema oodata eesti elektroonilise muusika klassikuid: lisaks NOËP-i augustiöisele kontserdile mängib HU? oma 10. juubeli puhul ette albumi “Film”. Toimuvad ka raadio Ööülikooli avalikud salvestused ja Eesti kunstiakadeemia maalilaager Tiit Pääsukese juhendamisel. Juulis räpib aga AROP ja sekka on oodata atmosfäärilist technot.

Triigi Filharmoonia valmis 2017. aastal ning selle arhitektid on Mihkel Meriste, Riin Kersalu koos Urut Kersalu, Mai Kersalu ja konstruktor Aarne Kauriga. Triigi Filharmoonia kolmanda hooaja joonistab üles Helene Vetik. Filharmoonia teine vedur Hannaliisa Uusma kõrval on jätkuvalt Teele Vares.

Triigi Filharmoonia hooaeg

15.06 hooaja avakontsert. Kavas eesti muusika ärkamisajast tänapäevani: Tormis, Eller, Auster, Saar, Kunileid, rahvaviisid, parimad palad Karl August Hermann /Kangro lauleldusest “Uku ja Vanemuine”. Algus kell 19, pilet 10/15 €.

7.07 HU?, 10 aastat albumist “FILM”. Algus kell 20, pilet 10/15 €.

21.07 AROP. Algus kell 21, pilet 10/15 €.

23.07 Läänemeresaarte kammerorkester. Solistid: Lisanne Altrov (viiul), Arvo Haasma (vioola), Marten Altrov (klarnet). Kavas: G. Finzi, J. Sibelius ja K. Atterberg. Algus kell 19, pilet 8/10 €.

30.07–3.08 Eesti kunstiakadeemia maalilaager Tiit Pääsukese juhendamisel.

2.08 raadio Ööülikooli avalik salvestus Triigi Filharmoonias. Lektorid: Kait Sinisalu (psühhoterapeut, lähisuhtevägivalla ekspert), Kalev Rajangu (muusik, modell ja hauakaevaja). Algus kell 20. Sissepääs tasuta.

3.08 NOËP. Algus kell 21, pilet 12/17 €.