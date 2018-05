JUHTKIRI: Kadunud laululust?

Saarlased on ikka kõvad laulumehed olnud. Ning seda maast madalast. Kel lauluoskus kaasa antud, on seda lihvinud kooris. Ja teinud seda rõõmuga. Nimekad Saaremaa koorid on tegutsenud aastakümneid, osalenud laulupidudel ja andnud sadu kontserte, rõõmustanud publikut nii oma kodusaarel, teiselpool Suurt väina kui ka väljaspool Maarjamaad.

Seda ootamatum on uudis, et üks Saaremaale tuntust toonud kooridest, üle 30 aasta tegutsenud Saaremaa poistekoor lõpetab tegevuse. Sest järelkasv on kesine.

Vaevalt et viisipidajaid varasemast vähem on, ent laste ja noorte huvi koorilaulu vastu näib olevat kahanenud. Kuna koorilaul on vabatahtlik, eelistavad lapsed-noored laulmise asemel tegelda millegi muuga, mis rohkem köidab. Näiteks nutimaailm tundub hoopis põnevam kui koos laule harjutada. Kuidas laululust tagasi tuua?