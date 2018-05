Kahe elektriliini uuendamine maksab 190 000 eurot

Tuleval aastal läheb rekonstrueerimisele kaks keskpingeliini, mis avaldavad mõju kõigile selles piirkonnas asuvatele majapidamistele. Elektrilevi kommunikatsioonispetsialisti Peeter Liigi sõnul tähendab see Kuressaare ja Aste vahelist ala ning Kandla piirkonda.



Vastvalminud Sikassaare-Aste fiidri projekt on tema sõnul tihedalt seotud Karu-Kandla fiidri rekonstrueerimise projektiga. Mõlemad liinid lähevad rekonstrueerimisele 2019. aastal ning kahe liini orienteeruv kogumaksumus on 190 000 eurot.

Tegemist on Liigi sõnul tavapäraste plaaniliste liinide rekonstrueerimistöödega, liinide korrastamise ja uuendamisega. “Paigaldatakse ilmastikukindlat kaetud juhet ja vahetatakse välja ajahambast puretud maste ning väiksemad alajaamad muudetakse kaugjuhitavaks,” selgitas ta. “Kõige selle tulemusel paraneb piirkonnas varustuskindlus ja võimalike rikete korral saame piirkonnas elektriühenduse taastada oluliselt kiiremini.”