Kas te suve ootate?

Jaa, siis saab ujumas käia.

Jah ootan, sest mu sünnipäev on augustil ja see on suve lõpus, aga ikkagi suvi ju.

Mulle meeldib sellepärast, et suvel on soe ja saab rannas käia ja võrkpalli rannas mängida.

Kas te seda ka ootate, millal maasikad valmis saavad?

Jaa!

Jah, mul emme kasvatab ise ka maasikaid.

Oi kui tore, aga mis te arvate, millal maasikad valmis saavad?

Ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et minu sünnipäeva ajal augustis ikka võib saada.

Kas teistel on ka kodus maasikapeenraid?

Jah, mul on, ma alles eile panin endale maasikaid kasvama.

Aga millega maasikaid kõige parem süüa on?

Ei tea.

Lihtsalt, sest nõnda on kõige maitsvam.

Jaa, lihtsalt ja jäätisega.

Kas te maasikasuppi ka teete?

Jaa!

Kuidas see käib?

Ei tea, ema on teinud ja ma olen ise sel ajal skeitpargis olnud.

Aga sulle maitseb?

Jah.

Mul pole tehtud.

Mul ka mitte.

Kas teile maasikad pannkoogiga maitsevad?

Jaa, sest siis on nii hea.

Jah, mulle ka maitsevad.

Samamoodi mulle ka maitsevad, sest need on nii head.

Mulle maitsevad pannkoogid maasikamoosiga.

Et nagu selle moosiga, mis talveks on tehtud?

Jah.

Kummaga on maasikad paremad, kas jäätise või vahukoorega?

Jäätisega, sest jäätis on külm.

Mõtlen, et vahukoorega, sellepärast, et ma olen seda ise teinud ja see on hea.

Jäätisega, sest ma olen seda nii palju söönud ja see hakkas mulle nii maitsema.

Suvest ja maasikatest rääkisid sel nädalal “Lapsesuu” saates Kuressaare Ida-Nii­du lasteaia lapsed Gregor, Marite ja Sigrid. Lastega ajas juttu Piia Tamsalu.