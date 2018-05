Muuseumi teabejuht lahkus surve tõttu ametist

Saaremaa muuseumis vaid pool aastat ametis olnud teabejuht Aldo Maksimov otsustas ametist lahkuda, kuna vastuseis tema tegemistele paisus liiga suureks.





Üheks ajendiks sai muuseumitöötajate kiri muuseumi nõukogule. Kirjas viidati Maksimovi väidetavalt raskele sulandumisele kollektiivi ja tema ebamäärastele tööülesannetele. Sellele oli alla kirjutanud 11 muuseumi töötajat. Saarte Häälele teadaolevalt on kogu probleemi üheks võtmeks olnud ka Aldo Maksimovi boheemlik ellusuhtumine.

Ajalehe Meie Maa endine erikorrespondent ning ka muuseumitöö kõrvalt esmaspäevaseid lehenumbreid kokku pannud Maksimov ütles, et nii pikalt koos töötanud kollektiivis ongi uute inimeste vastuvõtmine keeruline. Kuid et see nii vaevaline on, poleks ta oma sõnul päris arvanud.

Maikuu lõpus töölt lahkunud Maksimov märkis, et väljaspool maja sujusid muuseumi asjad oluliselt paremini ja rõõmsamalt ning päris palju sai ka ära tehtud. “Usun, et kogukonna kaasamine muuseumi tegemistesse muutus paremas suunas. Ma näen, et Rita Valge tegutseb ka edaspidi samas suunas,” sõnas ta.

Aldo Maksimov lisas Saarte Häälele kommentaari andes, et eraldi teema on muidugi muuseumi töö ja inimeste politiseerimine nõukogu, linnavõimu ja ärimeeste poolt – oma sõnul räägib ta tajutavast vastuseisust eelkõige sotside-reformarite võimuliidu poolt.

“Mis on ka mõistetav, kuna ise esindan konservatiivset maailmavaadet,” ütles Maksimov, kes kuulub EKRE-sse.

Aldo Maksimovi tööle võtnud muuseumi juht Rita Valge ütles, et turundus- ja kommunikatsioonitöö on muuseumile väga oluline ning katmata see osa kindlasti ei jää.