Poistekoor lõpetab tegevuse

Enam kui kolm aastakümmet noortes saarlastes laululusti kasvatanud Saaremaa poistekoor lõpetab järelkasvu kesisuse tõttu tegevuse.





Ametlikult lõpeb Kuressaare gümnaasiumi huvikooli Inspira tiiva all tegutsenud koori tegevus küll juba 31. mail, kuid laiali minnakse siiski alles pärast Eesti meestelaulu seltsi 30. juubelilaulupäeva “Laulis isa, laulis poega”, mis toimub 16. juunil Kuressaare lossihoovis.

Koori praeguse dirigendi Veikko Lehto sõnul on koori tegevuse lõpetamise põhjusi päris mitu, kuid olulisim neist on lauljate vähesus. “Kui ikka häälerühmas on vaid neli lauljat, siis pole tõsisemat koorilaulu võimalik viljeleda. Tõenäoliselt on oma osa siin nii liialt vähesel poistekooris laulmise propageerimisel kui ka kaasaegsel nutitehnoloogial, mis konkureerib kõigi nn päris tegevustega,” tõdes ta.

Ka Inspira juhataja Inge Jalakas ütles, et praegu on raske lapsi koorilauluga tegelema motiveerida. Kui see on nii-öelda tunniplaani osa, siis lapsed ikka käivad ja selliselt on suudetud ka mudilaskoore säilitada. Aga kui koorilaul muutub kooliväliseks huvitegevuseks ehk vabatahtlikuks, siis seal lapsed enam osaleda ei taha.

Jalakas avaldas siiski lootust, et tegu on ajutise mõõnaga, nagu oli ka rahvatantsuga, mis vahepeal päris ära vajus, aga nüüd on nagu uue hingamise saanud. Ta kinnitas, et dirigendi ja piisava arvu lauljate olemasolul pannakse koor uuesti käima.

Lehto sõnul on aga uue dirigendi leidmine poistekoorile ülimalt keeruline. “Tublid tegijad ei soovi lisakoormust võtta ja nõrgemad ei saa tõenäoliselt poiste kantseldamisega lihtsalt hakkama,” märkis ta. Jalakas lisas, et ei kujuta praegu ette ühtki teist koorijuhti, kes poistekoori ette paremini sobiks kui Veikko Lehto.

Mis praegustesse kooriliikmetesse puutub, siis neli tublit noormeest lõpetavad keskkooli ja lahkuvad seetõttu. Ülejäänud noormeestel on võimalik jätkata laulmist KG segakooris Ave. Kuna muusikaõpetaja Mai Rand siirdub tööle Tartusse, siis hakkavad sügisest koori juhatama Laine ja Veikko Lehto.

“Eks väiksemas kohas on see raskem. Õpetaja väsib ühel hetkel ära,” tõdes Eesti meestelaulu seltsi tegevjuht Marika Kuusik, kelle sõnul lõpetas samamoodi tegevuse Põlvamaa maakondlik poistekoor. “Õpetaja ütles, et lihtsalt ei jõua enam poisse taga ajada. Ja kui lapsevanem ka seda rauda eriti ei tao, siis on keeruline,” sõnas ta, täpsustades, et laiemat probleemi poistekooridega ei tundu siiski olevat.

Küll on mureks meeskooride koosseisud, kuna pealekasvus on tekkinud auk ja noormehed ei taha vanemate meestega hästi klappida. “Koore pole küll vähemaks jäänud, aga koosseisud on kokku kuivanud,” nentis Kuusik.

Saaremaa poistekoori lõi 1985. aastal Ludmilla Toon. Koori eesmärk oli edendada Saaremaal poistelaulu traditsioone ja esitada võimalikult mitmekülgset neljahäälset segakoori repertuaari. Lisaks osalemisele laulupidudel ja kontserttegevusele kodusaarel on koor käinud esinemas Saksamaal, Tšehhis, Lätis, Venemaal, Valgevenes, Hollandis, Ungaris, Slovakkias, Horvaatias ja Skandinaaviamaades.