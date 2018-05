Ükski supelsaks ei supleks mustas vees

Ehkki ilmad on suviselt soojad olnud varsti juba pea kuu ning vesi mereski täiesti ujumiskõlbulik, ei tähenda see, et basseinid siinsetes spaades ühtäkki tühjaks oleks jäänud. Kuidas käib aga basseinivee puhastamine, vett ju veega puhtaks ei pese?