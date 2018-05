Politsei nädalavahetuse ülevaade

Nädalavahetusel pöörduti politsei poole 30 erineva teatega, millest pooled olid seotud alkoholijoobes isiku või isikute poolt toime pandud korrarikkumistega.

Registreeriti üks liiklusõnnetus, kus inimene sai tervisekahjustusi. Liiklusõnnetus juhtus 27. mail kell 1.15 Laadjala-Karja maantee 6. kilomeetril, kus mootorrattast Yamaha juhtinud 18-aastane mees sõitis otsa ootamatult sõiduteele jooksnud metskitsele. Mootorratta juht sai kukkumise tagajärjel viga ja toimetati haiglasse.

Alustati kaks kriminaalmenetlust isikute suhtes, kes juhtisid mootorsõidukeid alkoholjoobe seisundis. Sellise teo eest on seadusega ettenähtud karistuseks rahatrahv või vangistus kuni kolm aastat. Lisaks võib kohus kohaldada lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist ja konfiskeerida mootorsõiduki.

Praegu on ka ilusad ilmad, kuid palavus võib ka kurnata ja väsitada. Seetõttu palub politsei olla liikluses eriti tähelepanelik ja jälgida, et autorooli ei mindaks väsinuna. Ilusad ilmad on teedele toonud palju kergliiklejaid, kellega peaksid autojuhid kindlasti arvestama, kuid kes ka ise peaksid end liikluses võimalikult nähtavaks tegema. Turvalist liiklemist!