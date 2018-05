Ameerika jalgpallur Ülar Tiitma sihib profikarjääri

Kui üldiselt on Ameerika jalgpall siinkandis suhteliselt tundmatu ala, mis erilise populaarsusega kiidelda ei saa, siis Ülar Tiitma on sõlminud lepingu Soome meistriliigas mängiva Tampere klubiga Saints.



Huvi mängu vastu tekkis tal tänu arvutimängule NFL Madden, kus ta õppis selgeks reeglid ja hakkas siis otsima mänguvõimalusi. Ülar Tiitma hakkas Ameerika jalgpalli mängima seitse aastat tagasi, kui oli alles 16, ja see on ühtlasi ka miinimumvanusepiir, kus selle mänguga saab võistlustasandil alustada. Tiitma läks vahetus­õpilaseks USA-sse Wayensfieldi keskkooli, kus hakkas kohe ka mängima kohalikus Goshen Tigers’is. Eestis mängis ta Tallinna meeskonnas Torm ja Tartu Titans´is.

“Tampere Saints´is teadsime selle meeskonna kaitsekoordinaatorit ja ta tegi meile sügisel Tallinnas treeningud,” rääkis 23-aastane Ülar Tiitma. “Tema kaudu saime Tamperesse laagrisse ja siis sõlmisime koos kolme teise Eesti poisiga ka lepingud. Tegu on poolprofiklubiga, kus eestlased saavad erinevaid soodustusi, kuid palka ei saa.”

Soome Ameerika jalgpalli meistriliigas, mis on Euroopas üks tugevamaid, mängib kuus meeskonda. Helsingi Roosters on hetkel kolmas. Esimeses mängus Ülar Tiitma väga palju mänguaega ei saanud, sest tuli just vigastuspausilt. Teises kohtumises sai platsile pea poolteks mängudeks.

Kui Ülar Tiitma alustas mängimist linebacker´ina (LB), siis nüüd on ta samal kohal, kus Margus Hunt ehk defensive end (DE). “See on huvitavam,” märkis Tiitma. “Positsioon on lihtsam, aga minule sobib. Ei pea niivõrd palju mõtlema, kui kiiresti reageerima. Peab jõudma sinna, kuhu pall läheb, aga sa ei tea, mida ründajad teevad. See on paras lõhkumine, aga mulle meeldib vastast hoo pealt maha tõmmata ehk tackle.”

Ülar Tiitma tõdes, et kuna ta tegi väljakul positsioonivahetuse, siis on tal veel väga palju õppida. Eeskätt peab ta oma kehaehitust muutma, kui tahab pikas perspektiivis seda mängu veel DE-positsioonil mängida. “Rohkem massi peab olema, sest kiirus ei ole nii oluline, jõud on määrav,” nentis kaitsja Tiitma.

Ülar Tiitmale meeldib Ameerika jalgpallis see, et tegu on puhtalt tiimitööga, kus 22 meest peavad eesmärgi saavutamiseks koostööd tegema. Mängijal on väljakul toimetamiseks palju erinevaid võimalusi ja Tiitma sõnul võib seda mängu võrrelda malega, millele on lisandunud füüsiline kontakt. “Eestlaste puhul kuuled hästi palju, et selles mängus võib lüüa, aga tegelikult ei või,” selgitas Ülar Tiitma. “Füüsiline kontakt on hoopis teistsugune. Ta ei ole otseselt valus, aga pärast mängu annab teinekord kindlasti tunda. Mängu ajal ei pane seda valu tähele, kuigi vahel mõne paugu saad. Sinikaid ikka on ja mul on neid palju. Palju sõltub siin muidugi ka positsioonist väljakul.”

Ülar Tiitma eesmärk on mängida lähitulevikus Euroopa erinevates liigades ja siis juba profina. “USA-sse pääsemine oleks pikem võimalus, aga vaatame, mis tulevik toob,” sõnas ta.