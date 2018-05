FC Kuressaare alistas kindlalt Tuleviku

Eesti meeste jalgpalli Premium-liigas alistas FC Kuressaare laupäeval võõrsil kindlalt Viljandi JK Tuleviku 3 : 1 ja tõusis turniiritabelis seitsmendale kohale.





“Võidu tõi see, et meie mõtted ei olnud selle juures, kuidas oma väravat kaitsta, vaid selle juures, kuidas ise värav lüüa,” ütles peatreener Jan Važinski.

Viljandi linnastaadionil mängitud kohtumises asus Kure juhtima 34. minutil, kui Mario Stern lõi palli Sander Lahe söödust kindlalt Viljandi väravavõrku. Teist poolaega oli mängitud kümme minutit, kui Laht realiseeris omakorda Sterni filigraanse söödu. 3 : 0 eduseisu lõi Stern 65. minutil. Võõrustajate värava lõi 75. minutil Sander Post, kes realiseeris värava ette tulnud söödu.

Uus väravarekord



Sander Lahe värav Tuleviku vastu oli temale liigamängus 73. tabamus ja sellega tõusis ründaja meeskonna läbi aegade suurimaks väravakütiks.

Sander Laht ütles, et saavutus on tema jaoks oluline kindlasti selles võtmes, et Saaremaa suurima klubi parim väravakütt on nüüd saarlane.

“Kuigi suur austus ja lugupidamine Marttile, kes ikkagi vedas meie klubi kaua ja väga hästi ning on isiklikult mulle suureks eeskujuks oma suhtumise ja võidutahtega,” jagas väravakütt tunnustust oma eelkäijale. “Mäletan, et ta on välja öelnud kunagi, et mina võiksin see olla, kes temast möödub. Kuigi tol hetkel tundus see täiesti ulmelise jutuna, siis Viljandis sai see reaalsuseks.”

FC Kuressaare senine suurim väravakütt Martti Pukk ütles, et rekordid on ületamiseks ja tal on väga hea meel, et just Laht seda tegi. “Utsitasin teda veidi ikka pärast iga tabamust tagant ka,” lausus ta. “Ma ütlesin juba sügisel pärast oma karjääri lõppu, et Sander võiks olla see mees, kes minu jälgedes väärikalt edasi paneb. Ta on platsil saarlaste hing ja võtmemängija. Meeskonnal on raske algus üle elatud ja vigadest õpitud. Tuleb endasse uskuda ja samamoodi edasi pannes saab ainult veel paremini minna.”

Peatreener Jan Važinski märkis, et Sander Laht on praegu väga heas vormis ja väga ebamugav mängija vastaste kaitsjatele.

“Ta on suurema osa oma karjäärist mänginud poolkaitsjana ja nüüd ründes, seetõttu on paljud tema liigutused kaitsjatele ebasobivad,” selgitas ta. “See on Sanderile vaieldamatult väga suur saavutus –lüüa meie legendi Martti Puki tulemus. Aga ta on alles 27-aastane ning jõuab veel palju mängida ja meeskonna kasuks ka palju väravaid lüüa.”

Saab paremini



Oma senisest hooajast kokkuvõtet tehes tõdes Sander Laht, et esimene ring oli väga halb. “Ma ei suutnud täita seda ülesannet, mis mulle äärekaitses oli pandud, ja sellega läksid esimesed mängud täitsa aia taha,” märkis ta. “Tõsi, kaitsmine pole kunagi minu tugevam külg olnud. Kui teise ringi alguses sain ettepoole mängima, hakkasin tundma ennast vabamalt ja mäng hakkas palju paremini välja tulema ning selle kinnituseks ka väravad ja väravasöödud. Rahul ei ole ma oma mänguga siiski siiani, on palju elemente, millega vaeva näha ja kuidas meeskonda paremini aidata.”

Milline on siis Sandri järgmine eesmärk, kas 100 väravat? “Näiteks, aga kindlasti ei ole see mul nüüd mingisugune kinnisidee, mille poole püüdlema hakkan. Suurem eesmärk on ikkagi meeskonda aidata, nii kuidas oskan ja anda endast väljakul alati parim!” rääkis Sander Laht.