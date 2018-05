JUHTKIRI: Süda õige koha peal

Noori on ajast aega iseloomustatud kui hukkaläinud põlvkonda. Tänasedki noored pole selles osas erand. Igihaljastele süüdistustele on lisandunud veel üks – teismelistele ja paarikümneaastastele heidetakse ette virtuaalses maailmas elamist päris elu kogemise asemel ühes selle ilu ja probleemidega. Aina räägitakse “lumehelbekestest” ja “vati sees” kasvatatud lastest, sellest, et pealekasvav põlvkond on hellitatud, isekas ja empaatiavõimeta. Ei oska nad märgata abivajajaid enda kõrval ega suuda mõista, et kõigil ei ole elus vedanud.

Paljude puhul see ilmselt peabki paika, ent õnneks leidub ka neid poisse, tüdrukuid, noormehi ja neide, kel eelpool toodud kirjeldusega midagi pistmist ei ole.

Neid, kes on tublid ja hakkajad ning – mis kõige tähtsam – kel süda õige koha peal. Üks suurepärane näide sellisest noorest on 13-aastane Lisette Lemba. Lisaks sellele, et tüdruk võitis konkursi Saaremaa Päike ideega, mille eesmärk on heategevus, kinkis ta osa oma preemiarahast Saaremaa puuetega inimeste kojale. Aitäh, Lisette!