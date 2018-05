Saarte Hääl kirjutas mõni nädal tagasi, et pealinna liini lennuhanke väljakuulutamine on jäänud veidi venima ning lükati seega juunikuusse. Teadaolevalt on leidnud suuremat poolehoidu tuua liinile 33-kohalise asemel 42-kohaline lennuk.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik ei tõtanud mainitud infot ümber lükkama, vaid tõdes, et Kuressaare suunal tuleb minimaalseks kohtade arvuks uues liinile oodatud lennukis 33. Pakkumiste hindamisel saab aga maksimaalsed punktid kuni 50-kohalise lennuki eest, lisas ta. Hange kuulutatakse Männiku kinnitusel välja juunis.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi juba mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi. Teiste seas on oma huvi tunnistanud Nordica ja AirBaltic.