Muhu vald paneb neli töötajat moodulmajasse

Muhu vallavalitsuse neli töötajat peavad lähiaastatel oma ametikohustusi täitma soojakus, sest nende praegused tööruumid lasteaias lähevad mudilaste käsutusse.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et valla kiire arenguga kaasnenud laste arvu kasv sunnib lasteaias avama uue rühma, mille tarvis läheb praegu valla töötajate käes olev lasteaiaruum tagasi mudilaste käsutusse.

Et spetsialistide ümberpaigutamine vallamajja pole kitsikuse tõttu võimalik, tegi vald valiku moodulmaja kasuks. Moodulmaja, mis maksab 22 000 eurot (pluss käibemaks) pannakse püsti vallamaja juurde. Üle 40 m2 pinnaga ja vahekäikudega eraldatud hoonesse tuleb neli töökohta. Maja tuuakse kohale valmiskujul ning on varustatud õhksoojuspumba ja elektriradiaatoritega, samuti vee ja kanalisatsiooniga. “See pole tänapäeval midagi uut, Eestis on tehtud ka moodullasteaedu,” märkis vallavanem. Hiljem, kui ruumiprobleem laheneb, saab moodulmaja kasutada väga mitmel otstarbel.

Moodulmajas hakkavad töötama valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm, keskkonnaspetsialist Piret Lang, ehitusspetsialist Indrek Võeras ja IT-spetsialist Raul Nöörlaid.

Muhu vald on Saare maakonnas üks väheseid omavalitsusi, kes pole oma vallamaja renoveerinud. Viimasel kümnendil on muhulastel olnud käsil suured investeeringud alates hooldekodust ja lõpetades kortermaja ehitamisega ning vallamaja pole nende vahele mahtunud. Kaalutud on küll kolimist nüüd Tuule resto käes olevasse hoonesse Liiva keskel ning lasteaiahoonesse, aga plaanist kaugemale pole jõutud. “Nüüd oleme väga rahul, et Tuule maja on seotud ettevõtlusega ja lasteaed kulub ära lastele,” lausus Liitmäe.

Vallavanema sõnul pole töötingimused Muhu vallamajas praegu kiita. “Kasvõi see, et inimesed ei saa oma probleeme lahata nii, et terve vallamaja ei kuuleks,” ütles Liitmäe, viidates vanas hoones puuduvale eraldatusele. Siiski on tänavuses vallaeelarves 15 000 eurot uue vallamaja projekteerimiseks. Kas tuleb uus vallamaja või olemasoleva juurdeehitis, sõltub arhitektist ja majanduslikust kalkulatsioonist. Uue maja valmimisele kulub ilmselt kolm-neli aastat, mis tähendab, et sama kauaks jääb neli ametnikku töötama moodulmajas.

Valla ehitusspetsialist Indrek Võeras ütles, et töötingimused moodulmajas saavad olema head. “Kui tuba on soe ja piisavalt valge ning normaalne ligipääs on tagatud, siis ei tohiks mingit probleemi tekkida,” lisas ta.