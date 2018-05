Saaremaa Päikese võitja kinkis osa preemiarahast puuetega inimestele

Äriideede konkursi Saaremaa Päike 13-aastane võitja Lisette Lemba kinkis Saaremaa puuetega inimeste kojale oma preemiarahast 100 eurot ning tikkimis- ja kudumisvahendeid, et saaks heategevusmüügiks käsitööd meisterdada.





”Armsad sõbrad Saaremaa Puuetega Inimeste Kojast, tahan jagada oma suurt rõõmu teiega. Et igas päevas oleks teie kõigi jaoks killuke päikest!” Just nii kirjutas Lisette kaardile, mille ta eile lõunal andis puuetega inimeste koja rahvale üle koos kahe kuldse kingikotiga.

”Seal sees on lõng – osa minu ja osa mu ema poolt,” märkis tüdruk, kes esmaspäeva lõunaajal oma kingitust üle andma tuli.

Andeka viiulimängijana tuntud Lisette külastas puuetega inimeste koda koos oma muusikaõpetajast tädi Malle Veskega, kellega koos ta – Lisette viiulil ja Malle Veske klaveril – ka pisikese kontserdi andis.

Lisette rääkis oma kavatsusest hakata kojas tegutsevate käsitöömeistrite toodangut müüma näiteks laatadel või siis ettevõtetele. Kogu tulu saab puuetega inimeste koda aga endale.

Lisettele pole PIK-i maja Pikal tänaval sugugi võõras koht – Vanalinna kool, kus tüdruk õpib, asub ju sealsamas lähedal. Lisette on kojas koos oma kooliõdede ja -vendadega Malle Veske eestvedamisel korduvalt esinemas käinud.

”Nende külaskäikude ajal hakkas mulle silma, et siin majas on palju väikesi töid, mis vajaksid tegemist – parandamist või remonti,” lausus Lisette. ”Nii see heategevusmüügi idee mulle pähe tuligi.”

Käsitöömeistrite tooteid kavatseb Lisette ise müüma hakata. ”Muuseumiöö on üks koht, kuhu minna plaanin,” ütles tüdruk. ”Edaspidi panen ehk juba meeskonna kokku, kui üksi enam ei jõua.”

Lisette pälvis konkursil Saaremaa Päike võidu ja 500 euro suuruse preemia oma ideega müüa laatadel puuetega inimeste koja valmistatud päikeseteemalist käsitööd, millest saadud raha eest koja ruume remontida. Tüdruku sõnul oli Saaremaa Päikese võit talle uskumatu üllatus. ”Seal oli väga palju ideid, mis esimesi kohti väärisid,” leidis ta.

”Lisette ja Malle esitatud valss oli nii imeilus, et võttis lausa hingetuks!” kirjeldas puuetega inimeste koja töötaja Doris Peucker. Tema sõnul oli see, et Lisette osa oma preemiarahast kojale kinkis, tõeline üllatus ning väga liigutav ja südant soojendav tegu.

”Kui selliseid tublisid, hakkajaid ja andekaid noori, kel süda õige koha peal, rohkem oleks, ei peaks Eesti tuleviku pärast muretsema,” ütles Peucker.