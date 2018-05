Saarlastel suur võimalus saada naabrist paremaks

Sel nädalal on koguni kahes TV3 kanalil jooksvas telesaates saarlastel võimalik võit koju tuua.





Kui pühapäeval jõuab lõpule staarisaade, siis juba kolmapäeval toimub finaal saates “Naabrist parem” osalevate saarlaste Siret ja Ardo Läetse jaoks. Oleks ju uhke, kui Saaremaale ühe nädala jooksul kaks võitu tuleks, muhelesid nad, viidates staarisaates finaali jõudnud Uudo Sepale, kel samuti võit käeulatuses.

Plaan võita on Siretil ja Ardol kindel. Seda enam, et korter ehitati ju Ardo tütrele Hedyle, kes peagi oma elu alustamas. “Hedy ütles kohe, et sinna saatesse saab ainult võitma minna,” rääkis Ardo Läets. Ehkki Siret ja Ardo on lahutatud, tõestasid nad ühise eesmärgi nimel kõik koos tegutsedes, et suurte asjade kordasaatmiseks ei pea ilmtingimata abielus olema.

Auhind on märkimisväärne – lisaks sellele, et võitjaile kuulub tiitel “Naabrist parem”, pääsevad nad korteri sissemaksurahast ning sisustus saadakse kauba peale. Nõnda jääb nende mureks vaid ülejäänud korterihinna tasumine. See muudab ostmise hoopis lihtsamaks, sest tavaliselt ongi kinnisvara soetamisel sissemaksuraha kokkusaamine, mis ostjal ühekorraga välja käia tuleb, see kõige keerulisem.

Oma tööga on Läetsed Hedyle ehitatud korteri puhul ütlemata rahul. Kui ajapikku tuli ehitustööde juures selle saate kümnenädalasel perioodil tohutu väsimus kallale, hoolitsesid pereliikmed selle eest, et see minema peletada.

Lõpuks polnud päeval ja ööl sisuliselt enam vahet, tööd lõpetati tihti vastu hommikut, vahetult enne hindajate saabumist. Aga tunne on saarlastel ometi hea. “Ma pole kunagi tundnud sellist kurnatust, aga eelmise aasta võitja ütles meile, et kui tunned, et enam ei jaksa, siis tegelikult jaksad küll. Ning täpselt nii ma lõpuks tundsingi,” kirjeldas Siret. “See oli raskem, kui kartsime, aga kokkuvõttes palju põnevam, kui lootsime,” lisas Ardo.

Vaatamata magamata öödele sai kõik täpselt selline, nagu plaanitud. Ei loobunud ju saarlased ka oma ihaldatud kaminast, mille Ardo ise projekteeris ja mille kohta on nüüd tagantjärele tulnud päringuidki, et kuidas sellise endalegi saaks. Et võit viimaks ära vormistada, loodavad Läetsed, et saarlased seisavad homme õhtul nende selja taga ühise rindena.

Finaal on seejuures n-ö kaheosaline. Esimeses voorus antakse osalejatele punkte saate jooksul võidetud rosettide arvule tuginedes. Superfinaalis, kuhu pääseb kaks paremat paari, loevad üksnes televaatajate hääled. Saarlaste võidule aitamiseks tuleb, telefon peos, teleri ette istuda homme kell 20 ja pidada seal vastu kella 22-ni.