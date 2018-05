Laupäeval kesklinnas peetud peo ja pühapäeval üle linna toimunud garaažimüügiga jätkunud Kuressaare tänavafestival ei jäänud korraldajate sõnul eelmise aasta üritusele kuidagi alla.

“Ilm oli meie poolt,” tõdes festivali vabatahtlike korraldustiimi üks juhte Rasmus Tüüts.

Kesklinna tänavatel toimunud festival oli sel aastal tingituna ehitustöödest kompaktsem, kuid toimis Tüütsi sõnul siiski kenasti. Probleemiks oli osalejate jaoks vaid kehv elektriga varustatus. Tüütsi sõnul lootsid nad voolu saada ka Lossi tänaval asuvast endisest politseimajast, kuid maja omanik Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ei suvatsenud neile saadetud abipalvega meilile isegi reageerida.

Rasmus Tüüts märkis, et toidu-joogi pakkujad olidki seega paigutatud elektrivajaduse järgi. Järgmisel aastal on Tüütsi sõnul lootust, et saab ka parema elektrivarustuse.

Korraldajad kiitsid koostöö eest Saaremaa vallavalitsust ja Kuressaare Linnamajandust. Tüütsi kinnitusel oli mõlema koostöövalmidus suurepärane. Oldi igati abivalmis ja Linnamajandus aitas ka peojärgsete koristustöödega.

Selles, et festival ka järgmisel aastal toimub, Tüüts ei kahelnud. Ta ütles, et juba on mõeldud võimalike muudatuste peale programmis. Seda soovitakse muuta sujuvamaks ja pakkuda senisest veelgi rohkem peomeeleolu erinevate tegevuste näol.

Tüüts kiitis sel aastal palju huvi ja kaasaelamist pakkunud tantsuala, kus terve päev publikust puudust ei tulnud. Ta lisas, et kui sel aastal jäi festivali korraldamine üsna viimaste hetkede peale, siis uue ürituse jaoks hakatakse tööle juba sügisel.

Kuidas festival järgmisel aastal paigutub, seda korraldajad veel täpselt öelda ei oska. Eks saab näha, kui kesklinn on valmis. Ehitaja loodab tööd lõpetada 1. juuni paiku. “Tundubki nii, et tänavafestival alustas kesklinna remondiga ja lõpetab remondi,” naeris Rasmus Tüüts.

Suure hüppe tegi ka teist korda toimunud pühapäevane garaažimüük, mille puhul avas oma väravad üle 40 majapidamise ja külastajate hulgas ei pidanud keegi pettuma.