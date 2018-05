Igavene kapten randub Salmel

Üheksa aasta eest Kuressaare Sadamaaidas suvelavastusena mängitud Urmas Lennuki “Igavene kapten” heidab juba tuleval nädalal ankrusse Salmel.





Komöödia kahes vaatuses on lavale toonud Maire Sillavee, mängivad Eliis Raaper, Meelis Juhandi, Kalmer Poopuu, Jakob Naagel ja Joonas Preedin.

“Mulle meeldis, kui Kuressaare Linnateater seda omal ajal mängis, ja kuna vastavad osatäitjad olid olemas, võtsime ette,” ütles Sillavee Saarte Häälele. Ta lisas, et autori loal ja näpunäitel on tükki algvariandiga võrreldes pisut kärbitud.

2009. aasta suvel mängiti “Igavest kaptenit” Veski tänava Sadamaaidas, lavastajaks Kalju Komissarov ja peaosades Allan Noormets ja Jüri Vlassov. “Tuleb tõdeda, et mõlemad peaosalised avavad ennast täiesti uuest küljest ning kuigi lavastuses vahelduvad tõsised episoodid humoorikate sketšidega, kusjuures sujuvalt ja väga heas vahekorras, jäävad mõlemad tegelased lõpuks siiski traagilisteks kangelasteks,” kirjutas toona Saarte Hääles Marili Pärtel.

Pühapäeval salmekate proovi külastanud Urmas Lennuk ütles, et kuna tal oli Saaremaale asja, siis käis ja vaatas tüki ära. Autori arvates oleks tekstiga võinud veelgi julgemalt ümber käia. “Noorem autor ei tea nii hästi, kuidas asjad käivad. Aga neil on kogemus hästi suur. Neil on väga hea trupp, nad on mulle ammu festivalidelt silma jäänud,” rääkis ta.

Lennuk nentis, et harrastajatel oleks ju lihtsam teha mingit kergemat rahvatükki. “Aga neil olid omad hetked, mis olid väga võimsalt tehtud. Üks koht oli selline, et jäin kohe tõsiselt vaatama. Igal juhul hoian neile pöialt,” sõnas ta.

“Igavene kapten” esietendub 7. juunil Salme kultuurimajas.