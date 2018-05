JUHTKIRI: Superstaar ääremaalt

Saarlastel on põhjust olnud TV3 popi saate “Eesti otsib superstaari” tänavusele hooajale kaasa elada enam kui kuhjaga. Pääses ju siitpoolt vett finaali koguni kaks andekat noort inimest, üks neist isegi superfinaali. Mis annab veel paremini tunnistust sellest, kuidas saarlased omasid toetavad?

Isegi kui peaks juhtuma, et Uudo Seppa saate võitjaks ei kroonita, on ta paljude jaoks superstaar juba praegu. Mis sellest, et ilmus paljude üllatuseks välja justkui ei kusagilt.

Uudo on hea näide sellest, kuhu andekus, töökus ja visadus ning mis peaasi, suur lauluarmastus viia võivad.

Isegi siis, kui elad kohas, kuhu busski enam ei käi, pole suure unistuse täitumises midagi võimatut.