Kuressaare Cup toob mängima pea kakssada tennisisti

7.–9. juunini mängitakse 10 000 euro suuruse auhinnafondiga tenniseturniiril Kuressaare Cup paarismänge ning osalema tuleb pea 200 meest ja naist üle Eesti.



“Osalejate arv on täpselt nii suur, kui palju Kuressaare väljakutel kannatab kolme päevaga ära mängida,” rääkis võistluste direktor Riho Kallus, kelle sõnul on see maksimum, sest muidu oleks vaja juba rohkem väljakuid.

“Meil on paarismängud eelkõige sellepärast, et ta ei ole suunatud mitte niivõrd ainult tippspordile, vaid ka seltskondlikule tegevusele. Paarismäng on ägedam ja seepärast on siin ka harrastusmängijaid palju. See on aastas ühekordne üritus ja seepärast on ka huvi suur.”

Kuressaare tennisekeskuse väljakutel on võistlejad jagatud sportliku taseme järgi ja kõrgeimas Pro liigas on Riho Kalluse hinnangul väga head mängijad. “Seal on tugevad paarid, kus võib näha mängimas Armand Levandit, Morten Ristlaidi ja mitmeid noori tulevikulootusi,” selgitas ta.