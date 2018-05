LUGEJA KIRI: Savilinnu festivalil võidavad kõik!

Karjapoiss voolis savist väikese linnu.

Savilind ei tõusnud kõrgele taevasse nagu lõoke,

kuid kui karjapoiss tema sisse puhus,

kostis laul – savilinnulaul.

Lehmad jäid kuulatama ja unustasid söömise

ja isegi lõoke kõrgel taevas kuulatas.

No nii, selleks korraks on meie Kallemäe kooli näitetrupil jälle Savilinnul käidud! Kes veel ei tea, kes või mis on Savilind, siis tegemist on toreda teatrifestivaliga, mis toimub Tartus Sadamateatris ja leidis aset juba 16. korda. Eriliseks teeb festivali see, et seal ei ole kaotajaid – ainult võitjad. Iga näitleja annab endast parima ja saab selle eest ka tunnustatud.

Meie esitasime seekord A. Korzova ja K. Veede näidendi “Muinasjutt kurjast kuningannast“, mis rääkis sellest, kuidas kuningas oma kuninganna kurjusest lahti saab.

Heameel on selle üle, et lisaks kiitusele toreda esinemise ja lavaliste ülesannete täpse täitmise eest jagus meie trupile veelgi tunnustust: meie kaks peaosalist, Maria kuninganna ja Endrik kuninga rolli eest pälvisid näitlejapreemia!

Kallemäe näitetrupi näitlejad on teatrile ja teatritegemisele andnud oma südame ja teater on omalt poolt meie vaimu ja hinge värskendanud.

Signe Stern, Kallemäe kooli näitetrupi juhendaja