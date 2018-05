Lühidalt KULTUURIST

Kontrast Tallinna klubis ///KOLM



Tallinna klubis ///KOLM on praegu avatud noorte kunstnike ühisnäitus “Kontrast 3”, mille autoritering koosneb valdavalt Kuressaare ametikooli endistest õppuritest.

Enamikus on väljas maalilaadsed teosed, segatehnikat ja fotot ka, kokku 33 tööd tosinalt kunstnikult. Näitusel osalevad Kadi Grass, Maria Evestus, Lex Zooz, Izak One, Viktoria Chulok, Sander Raudsepp, Gus Fun, Kipsaju, Mihkel Stint, Lennart Pihl, Kaie, Sigrid Osa, Madius. Kõik peale Lex Zoozi ja Izak One’i on Kuressaare ametikooli kunstilise kujundamise taustaga.

“Teema oli seekord Psühhedeelia/Pidu, põhirõhk oligi avamisel kui peol, esinesid Saaremaalt pärit DJ-d ja toimus ka afterparty Pohuidisko, Pohuidisko on ka Saaremaalt alguses saanud kunagi, Madis Vaheri alustatud,” rääkis üks näitusel osaleja Maria Evestus.

Näituse lõpukuupäeva ei ole paika pandud, aga töid saab klubis näha vähemalt juuni alguseni. “Osadele on juba ka ostuhuvilised tekkinud,” sõnas Evestus.

Kontrasti kui kollektiivi varasemad näitused on toimunud Kuressaares Ajamajas ja ka Kuressaare tänavatel.

Kuressaare kunstielu veebikirjas



Kaasaegse Kunsti Eesti keskuse maikuu uudiskiri annab rubriigis “Fookus” väikese ülevaate Kuressaare kunstielust.

“Fookus” on rubriik, mis ilmub kord kvartalis ja võtab luubi alla ühe Eesti linna kunstielu. Näitusemajade tutvustused põhinevad intervjuudel galeriide ja muuseumide esindajatega. Kuressaare ülevaates on ära toodud näitused Saaremaa muuseumis, Saaremaa kunstistuudios, Raegaleriis ja kultuurikeskuses. Veebikirjas viidatakse, et lisaks tegutsevad Kuressaares veel Ajamaja galerii ja Maru äri, mis samuti näituseid korraldavad.

Intervjuu on tehtud Kuressaare ametikooli disainiõpetaja Merit Karisega, kes muu hulgas märgib, et Kuressaares on kunsti õppimiseks ja kogemiseks head võimalused. Uus trend on tema sõnul see, et lisaks põhiharidusega noortele tulevad kutsekooli ka kõrgharidusega inimesed, näiteks täiskasvanutel on olnud suur huvi tulla Kuressaare ametikooli keraamikat, nahkkäsitööd, kujundusgraafikat õppima.

Läti rahvatantsud lossihoovis



Täna kell 17 vallutab Kuressaare lossi esise platsi 90 Läti kooliõpilast, kes kirevates rahvariietes esitavad oma rahvatantse.

Kunstnikud räägivad naisest Eesti meedias ja kunstis



Reedel, 1. juunil saab Saaremaa kunstiklubi korraldataval kohtumisõhtul kuulata Aita Kivi ja Matti Pärki arutelu naisest Eesti meedias ja kunstis. Maakonna keskraamatukogu lugemissaalis toimuv üritus algab kell 17.