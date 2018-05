Pautsi Muhumaa-raamat lahkab võõraviha

Kirjastuse Petrone Print “Minu” sarjas ilmuv Katrin Pautsi “Minu Muhumaa” räägib, mis tunne on kasvada mandrilt saabunud sissetungija tütrena saarel, kus austus su vastu algab esivanematest ja oskustest-teadmistest, mida ainult põline muhulane saab oma lastele edasi anda.



“See pole väga paks raamat ja ajaloo- ega reisiraamat kah. Osa muhulasi võib ärritada raamatu fookus, aga kui lugeda ja kaasa mõelda, saab aru, et tegelikult räägib see loo, miks mõned asjad peavadki nii olema, nagu nad on,” ütles Pauts Saarte Häälele.

Tuleval nädalal ilmuva raamatu tutvustuses nendib ta, et Muhu rahvakultuur on Eestis üks omanäolisemaid ja tänapäevani suurepäraselt säilinud aga tänu tugevale ringkaitsele. “See pole tolmustesse muuseumieksponaatidesse tardunud, vaid elus, hingav ja võbelev kultuur,” tõdeb ta. Impulsiivse loojana tuntud Pauts ei kirjutanud seda raamatut valmis ühe hooga, vaid mitmes jaos. “No lihtsalt vahepeal ei olnud aega tegelda, aga mingit kuude kaupa nikerdamist ka polnud,” täpsustas ta.

Autor esitab raamatus küsimuse, kui lahkelt peaks üks väike kogukond omaks võtma võõra. Võõra päritolult või ka meelelaadilt. Viimasega seoses käsitleb ta näiteks Muhu esimese krimikirjaniku Vassili Randmetsa saatust. “Ega muhulased sest Vasselist eriti aupaklikult kõnelenud. Peeti imelikuks,” sõnas Pauts ja lisas muiates, et selle koha peal lipsab raamatusse omajagu pühaduseteotust ka sisse. “Vasseli sugulased vihjavad, et Juhan Smuul võis veidrikukuulsusega kirjamehe käsikirjadest võtta rohkem inspiratsiooni kui ilma viiteta kohane oleks. Aga Smuul on nagu püha mees. Kuigi oli joodik ja punane,” nentis ta.

Pauts tõdes, et on olnud ajakirjanik Tartus ja Tallinnas, kirjutanud romaane, teinud telesaateid ja -seriaale, aga Muhus see ei loe. “Olen Muhumaal sündinud ja rohkem kui poole oma elust ka püsivalt elanud, aga seegi ei loe. Loeb pärand, mis on tähtsam kui sissekanne sünnitunnistusel. Muhus loeb, kas naine on võimeline endale ise rahvarõivad tikkima ja õigel viisil hapurokka valmistama. Mina ei ole. Ja see määrabki kõik,” nentis ta.